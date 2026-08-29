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每天工作12小時「是人生」熊貓快餐創辦人78歲照拚

洛杉磯訊
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熊貓快餐共同創辦人程正昌認為，創業初期沒有收入，就必須投入時間；如果一天工作12...
熊貓快餐共同創辦人程正昌認為，創業初期沒有收入，就必須投入時間；如果一天工作12個小時，回家睡覺、隔天繼續工作，「那就是人生」。（本報資料照，記者楊青╱攝影）

在「工作與生活平衡」（Work-Life Balance）越來越受年輕世代重視的今天，78歲的熊貓快餐（Panda Express）共同創辦人兼聯席執行長程正昌（Andrew Cherng），有著截然不同的工作哲學。

雅虎財經、財星雜誌報導，這位來自移民家庭的華人企業家，回顧數十年的創業歷程表示，即使一天工作12個小時，只要回家睡個好覺，第二天就可繼續工作，「那就是人生」。

程正昌與妻子、事業夥伴蔣佩琪（Peggy Cherng）從6萬美元起家，經過半世紀發展，如今熊貓快餐已成為全美最大的亞裔美式連鎖餐飲品牌之一，全球擁有超過2600家分店、員工超5.5萬人。2025年一年，熊貓快餐售出的招牌「陳皮雞」（Orange Chicken）就達1.48億磅。

一家人從「沒有錢」開始

程正昌1948年出生於中國揚州，5歲隨家人離開中國前往台灣，13歲時又移居日本。之後赴美求學，在堪薩斯州Baker大學主修數學，並在求學期間認識妻子佩琪。夫妻兩人後來都取得密蘇里大學碩士學位。佩琪曾攻讀博士，也曾在McDonnell Douglas等公司擔任工程師；程正昌則逐漸確定要走餐飲及創業道路。

他回憶，每逢假期都到紐約餐廳當服務生，因為父親是一名廚師，但沒有自己的事業，這讓他很早便下定決心，「想做自己的生意」。畢業後，程正昌來到加州，先為表親經營的餐廳工作，一周7天，每月薪水800美元。一年後，他決定與父母共同創業。

1973年，程家東拼西湊，包括家庭積蓄及聯邦中小企業管理局（SBA）貸款，共籌得6萬美元，在巴沙迪那開設熊貓快餐的前身Panda Inn。

創業初期幾乎沒有「員工」概念。程正昌回憶，父母、兄弟姊妹全家都在餐館免費工作，他們一家住在聖蓋博一間兩房公寓，沒有錢。

「工作與生活平衡」不是程正昌的成功公式

正建立事業可「犧牲生活」

熊貓快餐並非一開始就大規模擴張。1983年，第一家熊貓快餐在格蘭岱一家購物中心開業，將中式餐飲以更快速、平價、適合美國消費者的形式帶入購物中心。1985年，熊貓快餐分店由五家增加至九家，之後逐步進入全美各地，並向海外擴張。如今，這家餐飲集團年營收已近70億美元，且程氏夫婦始終沒有引進外部投資者。

對於Z世代越來越重視下班後的私人時間，甚至有人將工作與生活平衡看得比薪資更重要。程正昌認為，如果一個人正在建立事業，長時間投入未必等同於「犧牲生活」。

程正昌夫婦並非唯一「全心投入工作」的人，許多成功企業家也奉行近乎全日投入工作的方式。輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳正是其中之一。他曾表示，工作與生活幾乎不存在平衡，腦中時時刻刻都在思考工作，以及晶片事業的發展。黃仁勳2024年接受Stripe執行長Patrick Collison訪問時表示，他從醒來的那一刻就開始工作，一直到上床睡覺為止。他一周七天都在工作。

精華 FAQ

  • 他認為若正處於建立事業的階段，每天工作12小時並不等於犧牲人生；只要回家能休息好，隔天繼續投入工作，這就是他理解的生活方式。

  • 程正昌與妻子從6萬美元、SBA貸款與家庭積蓄起步，先開Panda Inn，再於1983年推出熊貓快餐，逐步擴張到全美與海外，成為大型連鎖品牌。

  • 兩人多年來始終沒有引進外部投資者，靠夫妻共同決策與長期投入經營事業，從家庭餐館一路做成全球超過2600家分店的餐飲集團。

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