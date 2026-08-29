我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沃爾瑪撿到30元 喬州男1舉動 遭警方公布畫面協尋

好市多買的菊花熬過寒冬成功復花 華人分享3個越冬關鍵

華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這款鼻腔噴霧用於濕潤乾燥鼻腔、清除灰塵、花粉等刺激物。（記者邵敏／攝影）
這款鼻腔噴霧用於濕潤乾燥鼻腔、清除灰塵、花粉等刺激物。（記者邵敏／攝影）

「一回到洛杉磯，我就要去好市多買這款寶藏產品。」華女日前結束兩個多月的中國探親之旅返美，鼻腔乾燥得難以呼吸，讓她很快感受到當地氣候與中國南方潮濕氣候的差別。好市多一款生理鹽水鼻腔噴霧，華女認為非常有效，「迅速緩解鼻腔幹燥問題，對我來說可以救命」。

這款ARM & HAMMER Simply Saline Daily Care鼻腔噴霧，並非好市多新上市產品，常年在該店藥品、保健品區銷售，受到不少消費者青睞。

Lily敘述，在洛杉磯生活近10年，覺得最不適應的就是當地氣候幹燥，導致她鼻腔經常刺痛，晚上甚至乾到出血。她曾嘗試房間開加濕器，但效果有限。直到家庭醫生推薦她使用這款日常護理的鼻腔噴霧，才感覺「找到救星」。對她而言，這瓶看似普通的生理鹽水噴霧，已成為旅行回美後最先補貨的日用品。

這款產品主要成分為純淨水、鹽及小蘇打，為無菌生理鹽水噴霧，產品介紹顯示，主要用於濕潤乾燥鼻腔、清除鼻腔中的灰塵、花粉等刺激物。與含有鼻腔收縮劑等藥物的鼻噴劑不同，Simply Saline標示為不含藥物、不含防腐劑，也不含類固醇。

這款鼻腔噴霧在好市多通常三瓶一組販售，每瓶4.5液量盎司，價格約14.99美元，平均每瓶約5美元。遇上好市多折扣，三瓶裝促銷至11.99美元，每瓶不到4美。Lily曾在亞馬遜平台網購過同款產品，4.5盎司單瓶價格為7至8美元之間，Target、Walmart等店價格近似。相比之下，好市多有價格優勢。

對南加州一些華人來說，這類產品在乾燥季節幫助很大，可作為家中常備品。需強調的是，生理鹽水噴霧主要是濕潤及清潔鼻腔，並非治療鼻炎、鼻竇炎或反覆鼻出血的藥物。如果鼻出血頻繁、出血量較大或長時間無法止血，仍應尋求醫療專業評估。

這款鼻腔噴霧在好市多通常三瓶一組販售，價格約14.99美元。（記者邵敏／攝影）
這款鼻腔噴霧在好市多通常三瓶一組販售，價格約14.99美元。（記者邵敏／攝影）

精華 FAQ

  • 她剛結束2個多月中國探親返美後，明顯感受到洛杉磯乾燥氣候帶來的鼻腔不適，甚至刺痛與出血，因此第一時間想補貨這款生理鹽水噴霧。

  • 它主要用來濕潤乾燥鼻腔、清除灰塵與花粉等刺激物，屬於無菌生理鹽水噴霧，成分以純淨水、鹽和小蘇打為主，不含藥物、防腐劑或類固醇。

  • 好市多通常以3瓶組販售，每瓶約4.5液量盎司，原價約14.99美元，促銷時可到11.99美元；相較亞馬遜單瓶7至8美元，以及Target、Walmart，價格更具優勢。

好市多 洛杉磯

上一則

台裔掌舵 股價1年翻3倍 市值70億生技大廠出走加州

下一則

每天工作12小時「是人生」熊貓快餐創辦人78歲照拚

延伸閱讀

好市多聖誕季提前開跑 寶可夢這項商品便宜18%

好市多聖誕季提前開跑 寶可夢這項商品便宜18%
物價撐不住了 這13樣日常品牌美國人都改買平替版

物價撐不住了 這13樣日常品牌美國人都改買平替版
沒感冒、過敏還是常鼻塞 留意6狀況

沒感冒、過敏還是常鼻塞 留意6狀況
好市多推出亞洲小點心水果奶芙沙琪瑪 華人熱捧

好市多推出亞洲小點心水果奶芙沙琪瑪 華人熱捧
好市多讓人又愛又恨的秘密 專家揭「黏住會員」2策略

好市多讓人又愛又恨的秘密 專家揭「黏住會員」2策略
辣椒油弄髒新買的地毯 她親眼見證這瓶去污劑神奇功效

辣椒油弄髒新買的地毯 她親眼見證這瓶去污劑神奇功效

熱門新聞

華人赴美生子，為給子女多條出路。此為示意圖，家長陪孩子赴美讀書。（記者邵敏／攝影）

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

2026-08-26 20:28
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

2026-08-25 21:31
華女在機場領取行李期間，被ICE執法人員拘捕。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

2026-08-26 16:52
北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14

超人氣

更多 >
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
「青簪行」女一差點不是楊紫？ 景甜爆當年曾爭角 「片酬隨劇方開」

「青簪行」女一差點不是楊紫？ 景甜爆當年曾爭角 「片酬隨劇方開」