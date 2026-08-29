華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」

這款鼻腔噴霧用於濕潤乾燥鼻腔、清除灰塵、花粉等刺激物。（記者邵敏／攝影）

「一回到洛杉磯 ，我就要去好市多 買這款寶藏產品。」華女日前結束兩個多月的中國探親之旅返美，鼻腔乾燥得難以呼吸，讓她很快感受到當地氣候與中國南方潮濕氣候的差別。好市多一款生理鹽水鼻腔噴霧，華女認為非常有效，「迅速緩解鼻腔幹燥問題，對我來說可以救命」。

這款ARM & HAMMER Simply Saline Daily Care鼻腔噴霧，並非好市多新上市產品，常年在該店藥品、保健品區銷售，受到不少消費者青睞。

Lily敘述，在洛杉磯生活近10年，覺得最不適應的就是當地氣候幹燥，導致她鼻腔經常刺痛，晚上甚至乾到出血。她曾嘗試房間開加濕器，但效果有限。直到家庭醫生推薦她使用這款日常護理的鼻腔噴霧，才感覺「找到救星」。對她而言，這瓶看似普通的生理鹽水噴霧，已成為旅行回美後最先補貨的日用品。

這款產品主要成分為純淨水、鹽及小蘇打，為無菌生理鹽水噴霧，產品介紹顯示，主要用於濕潤乾燥鼻腔、清除鼻腔中的灰塵、花粉等刺激物。與含有鼻腔收縮劑等藥物的鼻噴劑不同，Simply Saline標示為不含藥物、不含防腐劑，也不含類固醇。

這款鼻腔噴霧在好市多通常三瓶一組販售，每瓶4.5液量盎司，價格約14.99美元，平均每瓶約5美元。遇上好市多折扣，三瓶裝促銷至11.99美元，每瓶不到4美。Lily曾在亞馬遜平台網購過同款產品，4.5盎司單瓶價格為7至8美元之間，Target、Walmart等店價格近似。相比之下，好市多有價格優勢。

對南加州一些華人來說，這類產品在乾燥季節幫助很大，可作為家中常備品。需強調的是，生理鹽水噴霧主要是濕潤及清潔鼻腔，並非治療鼻炎、鼻竇炎或反覆鼻出血的藥物。如果鼻出血頻繁、出血量較大或長時間無法止血，仍應尋求醫療專業評估。

這款鼻腔噴霧在好市多通常三瓶一組販售，價格約14.99美元。（記者邵敏／攝影）