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台裔掌舵 股價1年翻3倍 市值70億生技大廠出走加州

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由台裔關心（Arthur Kuan）掌舵並專注研發膀胱癌療法的CG Oncolo...
由台裔關心（Arthur Kuan）掌舵並專注研發膀胱癌療法的CG Oncology已將企業總部正式遷往達拉斯。（CG Oncology網站）

加州郵報報導，加州企業出走潮持續延燒。一家市值高達70億美元的生技公司日前宣布將總部遷離爾灣，加入撤出加州的企業行列。

由台裔關心（Arthur Kuan）掌舵並專注研發膀胱癌療法的「CG Oncology」已將企業總部遷往德州達拉斯。根據向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，該公司在爾灣的租約8月底到期。CG Oncology新總部位於達拉斯的飛馬公園（Pegasus Park），已簽訂八年租約，飛馬公園占地約26英畝，以生命科學、學術研究及創新創業為核心發展方向。

這項遷址正值CG Oncology備受資本市場追捧之際。該公司近期市值達到約70億美元，股價在過去一年內已翻漲約三倍。該公司2010年成立，近期在臨床試驗中利用改造病毒消除膀胱腫瘤取得進展。根據美國國家癌症研究所資料，膀胱癌是美國第六常見癌症，2025年新增病例超過8萬4000例。

CG Oncology並非唯一認定加州已不再適合立足的企業。在紐森擔任加州州長期間，多家指標性大型企業將總部撤出黃金州：Charles Schwab與McKesson於2019年轉進德州；Oracle與HPE於2020年遷址；特斯拉於2021年跟進；2024年， Chevron、SpaceX與社群平台X也相繼撤出。

企業高層在說明出走加州原因時，屢屢直指高昂企業所得稅、繁瑣嚴苛的監管法規、高生活成本，以及當地治安與基礎設施問題。德州、亞利桑納州和田納西州則成為承接加州出走企業的主要目的地，達拉斯更憑藉不斷增長的人口及友善經商環境，吸引企業進駐成果尤為豐碩。

PRNewswire報導，現年35歲的關心是賓州大學生物學學士、約翰霍普金斯生技碩士。他曾透露，父親因為胰臟癌過世，他的人生因此轉向，致力胰臟癌新藥研究。2016年關心成為CG Oncology的執行長，其家族來自台灣。祖父是台灣國營事業中國石油公司總經理、中國石油化學工業開發董事長；父親關恆君創辦美國NPL公司、晶磊半導體等，2013年因胰臟癌過世。

CG Oncology溝通與病患權益倡導副總裁康納斯（Sarah Connors）表示，此舉為CG Oncology帶來全新的商業優勢，包括更容易接觸頂尖人才、投資人以及策略合作夥伴。此外，達拉斯位處美國中心地帶，不僅具備現代化設施與完善基礎建設，更擁有顯著的成本優勢。該公司未來也更鄰近德州大學西南醫學中心及達拉斯大學等重量級研究機構。

康納斯表示，達拉斯是全美發展最迅速的生命科學聚落之一，為CG Oncology提供戰略據點。飛馬公園兼具頂尖研究機構、醫療創新、人才庫與交通樞紐優勢，在支援公司長期發展願景的同時，完全契合「遠距優先」的企業文化。

CG Oncology的新總部位於達拉斯的飛馬公園。（Pegasus Park）
CG Oncology的新總部位於達拉斯的飛馬公園。（Pegasus Park）

精華 FAQ

  • 公司表示，達拉斯能提供更低成本、較好的人才與投資人接觸管道，且靠近研究機構與交通樞紐；爾灣租約8月底到期，也成為遷址契機。

  • CG Oncology近期市值約達70億美元，股價在過去1年內大漲約3倍，主因是臨床試驗在改造病毒治療膀胱癌方面傳出進展。

  • 報導指出，Charles Schwab、Oracle、特斯拉、Chevron、SpaceX等大企業都曾陸續撤出加州，原因多指向高稅負、嚴管、高成本，以及治安與基礎設施問題。

德州 爾灣 加州

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