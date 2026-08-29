前中國企業高管 南加離奇失蹤 朋友憂其發生不測

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記者張宏／亞凱迪亞即時報導
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亞凱迪亞警方日前呼籲民眾協助尋找一名42歲失聯的高風險華人陳理（Li Chen，...
亞凱迪亞警方日前呼籲民眾協助尋找一名42歲失聯的高風險華人陳理（Li Chen，譯音）。（亞市警方提供）

亞凱迪亞市華人男子失聯一周，朋友擔心其發生意外。亞市警局日前呼籲民眾協助尋找一名42歲失聯有潛在安全風險的華人陳理（Li Chen），他最後一次被看到是21日，迄今其朋友都無法聯繫到他，其行蹤成謎，甚至生死未卜。

亞凱迪亞市警局21日發布尋人啟事，啟事顯示，陳理是華人男性，身高約5呎9吋（約175公分），體重約138磅，留有短灰髮、黑色眼睛。他最後一次被人看見是在8月21日，當時他身穿一件長款黑色外套，內搭長袖黑色Polo衫，腳穿黑色跑鞋。陳理可能駕駛一輛白色2024年款Honda CR-V，車牌號碼為「9MED225」。

警方尋求民眾協助，希望透過相關線索確認陳理下落。警方呼籲，任何知道陳理目前所在位置，或掌握其相關行蹤資訊的人，請立即撥打911與警方聯絡。若曾在21日之後見過陳理本人或上述車輛，也可向警方提供資訊，以協助確認其下落。

亞市警局發言人Kollin Cieadlo 29日回覆本報表示，警局正與洛縣警局La Crescenta分局的同事合作，繼續進行調查。現階段，暫不就此案及正在進行的調查發表任何其他聲明。

陳理的朋友特別聯繫本報尋找他，這個朋友表示，陳理已失聯一周，失蹤前他們還相約打球，兩人最後一次聯繫是21日凌晨。陳理平時收到信息都會很快回覆，這樣長時間沒有音訊很反常，他也用微信給其打電話也無人接聽，後來看到警方尋人啟事才知道他失蹤。周圍幾個朋友也表示聯繫不上他，陳理是福建人，以前是中國企業高管，現在一家人都住在亞凱迪亞，平時從事香水生意。

精華 FAQ

  • 李晨在南加州亞凱迪亞市失聯，當地警方已發布尋人啟事，公布其外貌特徵與可能駕駛的車輛資訊，並請民眾若掌握行蹤立即通報911協助調查。

  • 警方指出李晨為42歲華人男子，約5呎9吋、138磅，短灰髮、黑眼睛；失蹤時穿黑色長外套、黑色長袖Polo衫與黑色跑鞋，可能駕駛白色2024年款Honda CR-V，車牌為9MED225。

  • 朋友表示兩人失聯前還相約打球，最後一次聯繫是在21日凌晨；李晨平時收到訊息都會很快回覆，如今長時間毫無音訊十分反常，連微信電話也無人接聽，因此擔心他可能發生意外。

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