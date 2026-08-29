勞工節折扣季開跑 年底節日提前搶好康

勞工節折扣季開跑。各大賣場和大型連鎖店紛紛推出家具、家電、居家用品換季價好康。（AI生成圖）

9月7日勞工節長周末一周之遙，各大賣場和大型零售商提前推出換季促銷和年底節前首波折價活動，從家具、家電、床墊、地毯，到戶外用品、工具及節慶裝飾，折扣高達40-60%。

對準備迎接感恩節、聖誕節 等年底節日的華人家庭而言，勞工節的好康值得留意，除了季節性折扣，也能避開年底購物高峰。

家具及家居用品，是今年勞工節促銷的主力之一。Pottery Barn目前推出夏末Outlet優惠，部分家具、地毯、床品以及節慶用品折扣最高達40%，甚至已經出現聖誕樹、聖誕襪等年底用品，價格相對吸睛。

如果計畫秋冬重新布置客廳、餐廳或臥室，現在也是採購沙發、床架、地毯及餐桌用品的時機。近期市場上的勞工節促銷中，地毯尤其受重視，不少中老年家庭喜歡的Pottery Barn和年輕人青睞的Crate & Barrel等品牌都有部分款式降價，部分商品折扣可達40%。Crate & Barrel的家具、地毯、餐桌用品最高折扣更是高達60%。

大型家電也是勞工節傳統促銷重點。家得寶從8月27日至9月9日的勞工節促銷涵蓋家電、工具、地板、家具、烤肉設備、庭院用品等商品，比如Samsung一款四門冰箱目前從3199美元降到1799美元，降價1400美元；Maytag烘乾機約折價599美元。

夏天即將結束，戶外家具、烤肉爐、庭院燈具等也是撿好康的好時候。家得寶部分Traeger烤肉爐由549美元降至389美元，太陽能庭院燈也有特價。部分零售商換季清倉折扣達半價甚至更多。阿蘇薩華人居民李曉佳表示，她日前在當地一家大賣場用87美元買到一把原價499美元的庭院大陽傘，連自己都不敢相信。

對平常喜歡自己動手做小型居家維修的屋主來說，勞工節也是一年中進貨或換新的好時期。家得寶、Lowe's等大型家居建材店的電動工具、手工具、收納設備等都有優惠。

年底節慶貨品上市越來越早，不少商家在勞工節前夕已開始把秋季、萬聖節甚至聖誕節商品放入促銷。Lowe's的勞工節頁面已經可以看到萬聖節裝飾及聖誕節庭院用品；Pottery Barn的夏末Outlet甚至已出現聖誕樹等商品，為感恩節聚餐、聖誕節聚會的的節慶裝飾採購早早提供選擇。