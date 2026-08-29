算盜竊？他在沃爾瑪地上撿到30元 警竟發尋人啟事

奧伯尼警方日前公布一名在沃爾瑪地上撿到30美元卻並未交給店員的男子照片。（奧伯尼警局）

紐約郵報報導，喬治亞州 南部奧伯尼警局（Albany Police Department）警方近日發布一則「尋人啟事」，尋找一名在沃爾瑪 （Walmart）店內地上撿到30美元，卻「拾金有昧」的男性顧客，事件曝光後迅速在社群媒體 掀起軒然大波。

據悉，另一名顧客聲稱自己不慎掉了這筆錢後報警。警方在臉書公布該男子照片，並寫道，「這名男子撿到這筆錢，但並未交給店內員工。」不過，警方稍後表示，該男子已歸還現金，當初報警的失主也決定不再追究其刑事責任。

整起事件於社群媒體上發酵。不少網友嘲諷警方竟為了「區區30美元」而如此大費周章。有網友在警方貼文下留言說：「想像一下，你撿到30美元，以為今天走好運，結果回家打開臉書，竟發現自己照片出現在警局粉專上，警方還請大家協助辨認。」

另一名網友諷刺說：「所以如果我在地上撿到1美分或 25美分，到底該交給誰？」 也有人認為：「如果拾獲皮包之類的東西，我還能理解，但就只是地上的30美元現金？搞什麼？」

不少網友還於網上拿自己或家人曾經「撿到錢」的經驗開玩笑，揚言要「投案自首」。有人留言：「我14歲女兒上個月在電影院地上撿到10美元，她當時很高興。但我想現在得告訴她，警察要來抓人了，今年耶誕節恐得在監獄裡度過。」還有人調侃：「2001年我去看流行天后布蘭妮演唱會時，在場外撿到20美元，然後買了件T恤。我現在是不是該緊張了？要不要去自首？」