從「大媽舞」到移民日常 廣場舞在南加遍地開花

華人舞者每天早晚在天普茶花公園涼亭跳廣場舞。（記者楊青／攝影）

在不少人的印象中，廣場舞常常與「大媽」「音樂很大聲」聯繫在一起。但在南加 華人社區，這種印象正在改變。

各地的廣場舞隊伍，有60、70甚至接近80歲的退休人士，也有仍然工作的上班族，她們中有退休教師，有和數字打了一輩子交道的老會計，有仍在工作的警局文職人員、商貿業者和生化研究專家，也有退休後來美幫助正在打拼的兒女們照看孩子的爺爺奶奶；有人來自中國大陸，有人來自台灣、香港 ，近年還有其他族裔的大媽，也開始加入。廣場舞不再只是中國的一種文化現象，也變成海外華人移民 生活的日常。

廣場舞常伴隨另一個問題：公共空間如何共存？音樂會不會太大聲？跳到幾點？會不會影響附近居民？城市是否允許？

「這些問題，幾乎每一支廣場舞隊都會碰到。」韓波表示，她和團隊一直與市府及警方保持溝通。比如在天普廣場跳舞前，她們曾使用附近一塊私人空地跳舞，經警方提醒，這些年改為使用公園廣場。而每天跳舞的時間和音樂的音量，也格外注意，舞跳到晚8時半左右就結束，後續的聊天也不要太久。公共空間既然是大家共同使用，就應該彼此尊重，「自己開心」不能建立在「別人不開心」之上，她說，這也是南加華人廣場舞逐漸融入城市生活後，必須學習的事。

同樣每天清晨都在天普廣場跳舞的南加州元極舞團，數十位團員不僅自己跳舞鍛煉，多年來還經常深入老人中心，帶動年長者一起鍛煉，每年更多次參加華洋社區的大型活動，讓華人另類的廣場舞深入千家萬戶，帶給更多人健康和快樂。

「但即便在公園跳舞，也可能面臨一些治安挑戰。」韓波說，她的手機就在跳舞期間被小偷順手牽羊。現在，她們會主動向市府反映廣場公共設施問題，例如燈光不夠、燈泡損壞等，及時修繕，讓大家能夠在一個安全的環境中安心跳舞。

廣場舞正紅 華人區遍地開花

聖蓋博谷的早晨、傍晚和周末，總有華人在跳舞。從當年的華埠到現在的天普、聖蓋博、蒙特利公園、阿罕布拉，到東區的核桃、鑽石吧、奇諾岡，南加華人社區的廣場舞經年不衰，不同年齡、背景、舞蹈喜好的人，在各自熟悉的廣場、公園和公共空間，形成大大小小的舞群，舞出南加州華人社區特別風景線。

廣場舞大約十多年前從中國大陸引進南加，短短數年遍地開花。天普市茶花廣場，是聖蓋博谷華人廣場舞的一個縮影。

「我30多年前從中國來美，之前從來沒跳過廣場舞，聽都沒聽過。 」天普和樂廣場舞隊領隊韓波表示，直到幾年前她傍晚散步看到家不遠的公園有大群華人在跳舞，才第一次知道這種集體舞來自中國。「音樂響起，愈來愈多人隨意加入，不管認不認識，都歡快又放鬆」。沒想到的是，韓波不但加入廣場舞，不多久，還成立舞隊並成為領頭人。

韓波介紹，天普茶花廣場當年只有一個大群，起初在廣場中央的亭子跳舞，後來人愈來愈多，現在已發展成三支隊伍，遍布公園廣場的各個角落，從清晨到入夜，都可以看到舞動的人群。

「大家都很隨意，來去自由，有人每天到，也有人因探親或工作或家事暫時缺席，也有人搬家離開，但舞隊一年四季不會中斷」，韓波說，多的時候，一個舞群就有上百人，每天來跳的，總有幾十人。

天普廣場另一支舞隊組長小敏表示，她現在的團隊，就是從原來的一支大舞隊中出來另立門戶，因為比起傳統廣場舞，她們這群人更喜歡成品舞。

這種「分分合合」，正是南加華人廣場舞的特色。有人喜歡簡單、容易跟上的舞蹈；有人喜歡網路流行的完整編舞；有人喜歡音樂節奏，有人講究體態和動作；有人把它當運動，有人當娛樂，有人當社交，也有人只是需要每天一個半小時，讓自己暫時離開工作和家庭的忙碌。

和樂廣場舞團的舞友們每天傍晚在天普茶花廣場跳廣場舞。（記者楊青／攝影）