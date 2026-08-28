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晚領社安金未必划算 先用公式算「回本年齡」

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晚領社安金未必划算 先用這公式算「回本年齡」

記者趙健/即時報導
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如果為等到70歲才開始領取，期間放棄數年的社安金，就需要靠之後每月增加的金額慢慢...
如果為等到70歲才開始領取，期間放棄數年的社安金，就需要靠之後每月增加的金額慢慢追回來。(美聯社)

社安金愈晚領，每月拿到的錢愈多，但這不代表愈晚領愈划算。如果為等到70歲才開始領取，期間放棄數年的社安金，就需要靠之後每月增加的金額慢慢追回來。究竟要活到幾歲才真正回本？一個「回本年齡」（break-even age）的簡單計算，幫助退休族決定何時領取社安金。

財經媒體24/7 Wall St報導，美國民眾最早可從62歲開始領取社安金，但提前領取會使每月福利減少。對1960年或之後出生的人而言，完全退休年齡為67歲；若超過完全退休年齡後延後領取，福利金額每年約增加8%，直到70歲為止。

乍看之下，等到70歲似乎最划算，但問題在於，等待期間原本可以領到的錢也全部放棄。因此，真正需要比較的是：每月增加的金額，要花多久才能把前幾年少領的補回來。

例如，退休人士若從67歲開始領取，每月可拿2000美元；若等到70歲，每月福利可提高至2480美元，相當於每月多480美元。

但為多拿這480美元，他必須放棄67歲至70歲整整36個月的福利，也就是7萬2000美元。之後每月多領480美元，需要150個月、也就是12年半，才能追回前面少領的金額。也就是要到82歲半左右，兩種方案累計領取的社安金才會同樣達到37萬2000美元。

如果活過82歲半，70歲才開始領取的人之後會逐漸占優勢；若沒有，67歲開始領取反而可能累計拿到更多。

如何計算「回本年齡」？首先，可在SSA.gov建立個人帳戶，查看根據自己工作及收入紀錄估算的社安金福利，再比較不同年齡開始領取時的月領金額。

假設67歲開始每月領1800美元，等到70歲增加至2232美元。延後36個月意味著先放棄6萬4800美元，而70歲後每月可多領432美元。將6萬4800美元除以432美元，得到150個月，即12年半。再把12年半加到70歲，得到的「回本年齡」同樣是82歲半。

因此，計算方式可簡單理解為：延後期間放棄的社安金總額 ÷ 延後之後每月多領的金額 = 需要多久才能回本。

當然，這只是一種簡化計算，沒有納入生活成本調整（COLA）等其他因素。但它可以讓退休人士更直觀比較「早領」和「晚領」究竟哪一種更適合自己。

精華 FAQ

  • 因為延後領取雖可提高月領金額，但等待期間原本可領的社安金也會被放棄。真正要比較的是，之後增加的金額要多久才能補回前面少領的總額。

  • 先算延後期間少領的總額，再除以延後後每月多領的金額，就能得出需要幾個月回本。以67歲到70歲的例子，約需150個月，也就是12年半。

  • 若67歲開始每月領2000美元，70歲可增至2480美元，差額是480美元。為此要放棄36個月、共7萬2000美元，約到82歲半才會累計追平。

社安金 退休

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