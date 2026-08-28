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聖嬰現象持續高溫 高度有毒海蛇威脅南加州海灘

記者啟鉻／即時報導
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科學家預警，隨著聖嬰現象促使太平洋部分海域水溫升高，原本主要棲息於熱帶及亞熱帶海...
科學家預警，隨著聖嬰現象促使太平洋部分海域水溫升高，原本主要棲息於熱帶及亞熱帶海域的黃腹海蛇，可能被異常暖流帶往南加州沿岸。這種海蛇雖性情溫和，卻有極強毒性。（取自Australian Museum官網）

科學家預警，隨著聖嬰現象（El Niño）促使太平洋部分海域水溫升高，原本主要棲息於熱帶及亞熱帶海域的黃腹海蛇（yellow-bellied sea snake），可能被異常暖流帶往南加州沿岸。這種海蛇雖性情溫和，卻有極強毒性。

加州郵報27日報導，黃腹海蛇通常出現在太平洋及印度洋溫暖熱帶、亞熱帶開放海域，但異常洋流及海水升溫可能將牠們帶離原本的棲息範圍。

聖塔芭芭拉加大（UC Santa Barbara）Benioff海洋倡議組織（Benioff Ocean Initiative）主任麥考利（Douglas McCauley）接受「今日美國」（USA Today）訪問時表示，一些原本從未在加州出現的奇特海洋生物，可能因聖嬰現象造成的暫時性「熱帶化」海洋環境，成為加州海域的一部分。

例如黃腹海蛇，這是一種完全生活在水中的海洋爬蟲類，外觀相當醒目，背部通常呈深棕色或黑色，腹部則為鮮黃色，尾部扁平、呈船槳狀，有助牠在水中游動。

雖然黃腹海蛇一般不會主動攻擊人類，但毒液卻十分強烈。根據澳洲博物館資料，黃腹海蛇毒液含強效的神經及肌肉毒素，具有極高毒性。一旦遭咬傷，可能造成嚴重神經及肌肉傷害。因此，若民眾在海灘或海中發現疑似黃腹海蛇，應保持安全距離，切勿徒手捕捉、觸摸或試圖將牠帶回家。

南加州近期正遭遇一波強烈熱浪，沿海及大都會地區白天氣溫達華氏95至102度。高溫天氣加上海水環境變化，也讓南加州沿岸出現罕見暖水物種的可能性受到關注。

事實上，黃腹海蛇過去並非完全沒有在南加州現身。2018年1月，一條黃腹海蛇在新港灘被發現，這是自1972年以來，南加州有紀錄的第5次目擊。更值得注意的是，2018年之前的3次南加州目擊事件，都發生在2015至2016年的強烈聖嬰現象期間，當時加州沿岸海水異常溫暖。

海蛇並不是近期在南加州沿岸出現的唯一罕見海洋生物。8月稍早，洛杉磯縣一名釣客在馬里布碼頭（Malibu Pier）附近拍攝到一條罕見的雙髻鯊（hammerhead shark）。據「Surfer」報導，這也是近期南加州沿岸受到注意的另一種暖水海洋生物。

精華 FAQ

  • 因聖嬰現象讓太平洋部分海域升溫，加上異常洋流作用，原本多在熱帶與亞熱帶活動的黃腹海蛇，可能被帶離棲地而接近南加州沿岸。

  • 牠通常不主動攻擊人類，但毒液含強效神經與肌肉毒素，毒性極高；若遭咬傷，可能造成嚴重傷害，因此必須遠離並避免任何接觸。

  • 有，2018年在新港灘曾發現1條，這是自1972年以來第5次紀錄，且前3次都發生在2015至2016年的強烈聖嬰期間，顯示暖水物種會隨海況北移。

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