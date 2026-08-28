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非居民稅、小費...郵輪各項收費都要漲

記者張宏╱即時報導
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郵輪公司的小費也在上漲，如名人郵輪公司7月29日在未事先通知情況下，將所有艙房類...
郵輪公司的小費也在上漲，如名人郵輪公司7月29日在未事先通知情況下，將所有艙房類型的每人每日小費提高1.5美元。圖為名人郵輪Edge/Celibrity Cruise Edge。（本報檔案照）

萬物皆漲的風，吹到了郵輪業，不同國家的港口費和乘客費、郵輪公司的小費和綠色費等都開始上漲且會持續上漲。8月1日起外國遊客前往墨西哥的郵輪乘客費提高一倍，這項被稱為「非居民稅」的費用從5美元增加到10美元，由郵輪公司在預訂時收取。且這是分階段漲價的第一步，2027年7月1日費用將上漲至15美元，2028年8月1日上漲至21美元。

墨西哥國會去年12月首次投票贊成對抵達該國港口的每個郵輪乘客徵收42美元的稅，原定實施日期為2025年1月1日。郵輪業予以反擊，佛羅裡達-加勒比海郵輪協會 (FCCA) 在新聞稿中指出，這將產生深遠影響，例如由於成本上升，導致墨西哥航線需求下降及其他經濟連鎖反應。墨西哥商業新聞報導，郵輪是墨西哥旅遊業的重要組成部分，每年約1000多萬乘客抵達墨西哥。

今年5月，西班牙巴塞隆納市長宣布一項提案，擬將每日4歐元的市政附加費提高一倍，適用在巴塞隆納停留時間不足12小時的郵輪，但不包括從巴塞隆納出發或返回巴塞隆納的郵輪。該附加費提案尚待市議會批准，預計2027年後生效。此舉為緩解因郵輪停靠而造成的擁擠狀況。

去年12月31日夏威夷擬議的郵輪稅，在生效前一天被第九巡迴上訴法院駁回。這項名為「綠色費用」的稅收原本計劃成為夏威夷州首次對郵輪徵收的稅項，其收益用於資助應對氣候變遷的項目和其他環保舉措。郵輪產業協會國際郵輪協會（CLIA）於2025年8月就此提告，指該費用違反聯邦法律。

波士頓的麻薩諸塞州港務局2026年起向抵達郵輪的旅客收取每人3美元費用，之後逐年上漲，到2030年漲至15美元，收入主要用於郵輪碼頭改善、設施升級及岸電等項目。

郵輪公司的小費也在上漲，如名人郵輪公司7月29日在未事先通知情況下，將所有艙房類型的每人每日小費提高1.5美元，新的標準艙小費為19.5美元（原為18美元），禮賓艙和水療艙小費為20.5美元（原為19美元），靜謐套房小費為24.5美元（原為23美元）。

Carnival郵輪今年4月把普通艙每日小費提高到17美元，套房是19美元，Princess郵輪提高到普通艙18美元、Mini-Suite等19美元、Suite 20美元。StarDream Cruises（星夢郵輪）今年新增燃油附加費，最高可達每天26美元。 荷美郵輪公司（HAL）6月提高小費，標準艙是每人18美元（原價17美元），套房是每人20美元（原價19美元）。

精華 FAQ

  • 8月1日起先從5美元調到10美元，之後將分階段再漲，2027年7月1日升至15美元，2028年8月1日進一步提高到21美元，由郵輪公司在預訂時代收。

  • 巴塞隆納擬把每日4歐元附加費加倍，波士頓2026年起收3美元並逐年升到15美元，這些費用多用於紓解擁擠、改善碼頭設施與推動岸電等用途。

  • 名人郵輪、Carnival、Princess、HAL都調高每日小費，部分艙等漲幅達1.5美元；StarDream Cruises今年也新增燃油附加費，最高可達每天26美元。

郵輪 小費 墨西哥

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