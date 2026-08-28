旅遊省錢別再用這幾招 專家曝真正關鍵

旅遊專家指出，真正能省下大筆費用的關鍵，是對目的地與日期保持彈性，並算清廉航行李、選位等附加費用。（ChatGPT生成）

旅遊支出愈來愈高，網路流傳的省錢方法卻未必都有效。旅遊專家指出，真正能省下大筆費用的關鍵，是對目的地與日期保持彈性，並算清廉航 行李、選位等附加費用。

根據Travel + Leisure報導，廉價機票 網站Dollar Flight Club創辦人兼執行長Jesse Neugarten表示，對目的地保持彈性，是節省旅費效果最明顯的方法。旅客與其先決定要去哪，再尋找機票，不如先利用Google Flights等工具，比較同一時段飛往多個城市的價格，看看便宜機票能帶自己去哪。原本沒有考慮的目的地，有時可省下數百至上千美元機票費。

旅客也可比較住家周邊不同機場的票價。若願意多開一小段車，從鄰近機場出發，有時會比慣用機場便宜。出發日期同樣重要，旅遊積分搜尋平台Point.me積分情報主管Jimmy Yoon表示，許多人利用公眾假期旅行，因此熱門日期的需求較高；如果行程允許，提前或延後一、兩天出發，便可能找到較低票價。

使用航空里程或旅館點數，由於獎勵機票及住宿名額有限，通常愈早預訂，選擇愈多。不過，時間相當彈性的旅客，也可留意出發前一周臨時釋出的里程票或住宿名額。

Neugarten說，部分流傳多年的訂票技巧已經過時。清除瀏覽器Cookie或開啟無痕模式，不會因此找到更便宜的機票；周二下午訂票最省錢的說法，也源自航空公司過去以人工方式載入促銷票價的年代，如今已不再適用。

挑選旅館，也不宜只因「免費早餐」下決定。Yoon指出，如果旅館距離景點太遠，旅客可能需要花費更多交通費及時間，免費餐點帶來的節省反而有限。

訂妥機票和住宿後，旅途中看似零碎的開銷，也可能迅速推高總支出，例如打車費。Yoon建議，在歐洲及亞洲等大眾運輸方便的目的地，可多利用地鐵和火車，通常比打車便宜。

預訂導覽行程或景點門票前，旅客可先比較Viator、GetYourGuide及Klook等平台。同一項體驗可能同時在多個網站上架，但售價及促銷不同；持有回饋信用卡的旅客，也可查看是否有指定平台折扣。

餐飲方面，Yoon建議每天挑一餐享受想吃的餐廳，其餘餐點選擇較平價方式。如果想嘗試高級餐廳，可比較午餐及晚餐價格，部分餐廳午餐提供相近菜色，價格卻較低。

專家也提醒，省錢不代表每次都選標價最低的選項。Neugarten舉例，一張59元的廉航機票，若再加上托運行李及選位費，總價可能已超過傳統航空公司的普通經濟艙。

此外，出國搭火車時，多付一些費用選擇有較大行李空間的座位；與親友同行時，訂稍大的房間，也可能減少旅途中的麻煩。