好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑，涵蓋電子產品、居家用品及食品等多類商品，吸引會員到店採購。（記者朱敏梓／攝影）

美國勞工節尚未到來，好市多 （Costco ）已提前推出促銷，從筆記型電腦、電子產品，到氣炸鍋、吸塵器和嬰兒推車均有優惠，部分商品折扣高達數百美元。不過，今年勞工節當天，全美好市多門店將停止營業，想趁促銷採購的會員最好提前下手。

科技網站ZDNET整理今年好市多勞工節前夕優惠指出，這波折扣以電子產品及居家用品最受關注。由於好市多網路與實體門店價格可能不同，部分促銷也僅限特定地區，結帳前需確認優惠條件。

這次降幅較大的商品之一，是三星 Galaxy Book4 Edge 14吋觸控筆記型電腦。該機型搭載Snapdragon X Elite處理器，屬於微軟Copilot+ PC系列，折扣400美元後售價為899.99美元，每名會員限購兩台，優惠截至8月30日。

廚房小家電方面，Gourmia七夸脫數位氣炸鍋售價約48美元。大容量設計適合多人家庭，可用來烹飪薯條、雞翅、肉類及蔬菜。

DeWalt八加侖靜音型不鏽鋼乾濕兩用吸塵器，折扣24美元後售價69.99美元，優惠截至8月31日。家中有幼兒的會員，可留意Joie Orzo輕量旅行推車，折扣20美元後售價79.99美元，優惠截至8月30日。

準備舉辦勞工節烤肉聚會的消費者，Kingsford全天然燒烤炭兩包裝折扣後售價17.99美元，包含兩袋18磅木炭。Kirkland Signature草飼牛肉漢堡排每盒15片、總重五磅，折扣8美元後售價24.99美元，優惠持續至9月6日。

冷凍食品方面，Kirkland Signature薄皮義式臘腸披薩四入裝，折扣5美元後售價9.99美元，相當於每個披薩約2.50美元，優惠截至9月6日。

飲料及零食也有多項降價。Poppi汽水18罐綜合口味包折扣後售價14.99美元；NuTrail藍莓肉桂堅果穀物麥片減價4美元；Melona三種口味冰棒24入裝減價3.70美元。上述優惠多數於8月30日結束。

值得留意的是，這波促銷雖以勞工節為主題，但不少商品的優惠期限並未持續至假日當周，部分早在8月30日或31日便截止。若等到9月長周末才前往採購，不僅可能錯過折扣，熱門電子產品及季節性商品也可能已經售罄。