攤販日入3000元 南加華人網紅夜市暴雷 政府封街喊停

夜市晚間進入高峰，大批民眾聚集在攤位前，燒烤煙霧瀰漫現場。（本報記者／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 羅蘭岡華人夜市短期暴紅，攤位多達20個、臭豆腐與烤串大排長龍。

羅蘭岡華人夜市短期暴紅，攤位多達20個、臭豆腐與烤串大排長龍。 重點二： 夜市帶來停車、垃圾、油煙與油汙等問題，居民投訴持續升高。

夜市帶來停車、垃圾、油煙與油汙等問題，居民投訴持續升高。 重點三：洛縣公共工程局25日封街，攤販轉往他處後也陸續遭到封閉。

沒有正式夜市場地，卻有十多個至約20個攤位；沒有完整配套設施，每晚卻吸引大批食客。羅蘭岡德成行與美國銀行之間的街道，近一個月迅速形成華人 夜市，臭豆腐、烤串等熱門攤位甚至要排隊一、兩個小時，部分攤販每日營業額可達3000美元。

然而，隨著人潮與攤位快速增加，停車、垃圾、油煙、油汙等問題接踵而來，還曾傳出搶攤位糾紛。附近居民持續投訴，警方一度到場處理，洛杉磯縣公共工程局（Public Works）25日更以告示牌封街，為這場持續近一個月的夜市熱潮踩下煞車。

夜市每天下午4、5時後陸續出攤，晚餐時段人潮明顯增加，即使到晚10時、11時，仍有食客不斷前來。現場以中國地方小吃為主，包括新疆烤串、東北烤串、涼麵、雪媚娘、手搖飲等，也有攤位販售飾品，其中臭豆腐和烤串人氣最旺。一處販售黑色臭豆腐的攤位，尖峰時段大排長龍，有食客等候一、兩個小時仍未買到。有攤主向本報表示，一些生意較好的攤位，單日營業額可達1000至3000美元，但這是尚未扣除食材、人工及設備等成本的營業收入，並非淨利。

交通、垃圾、油煙問題多

生意火熱的另一面，是交通壓力。傍晚後附近停車位很快占滿，入夜更是一位難求，部分消費者轉而將車停入周邊商家的私人停車場，據民眾反映，曾有前來逛夜市的消費者車輛遭拖吊。居民也在社群指出，大量行人在車流間穿梭，部分人未依號誌過馬路，增加行車風險。

垃圾、油煙及油汙同樣引發居民不滿。夜市沒有集中的垃圾處理設施，散場後街邊及人行道仍可見餐盒、竹籤、塑膠袋、飲料杯等垃圾，一度無人及時清理；美國銀行附近垃圾桶也張貼告示，提醒民眾不要亂丟垃圾。眾多燒烤攤位集中在戶外烹調，又沒有實體餐館的排煙設備，尖峰時段大量煙霧瀰漫街道，散場後地面還留下明顯油漬。居民抱怨，濃煙、垃圾及噪音已影響日常生活，而攤販離開後，垃圾和油汙究竟由誰負責清理，也沒有明確管理機制。

攤販間爆衝突

現場另傳出有人因爭搶攤位發生衝突，警方一度到場處理，具體經過仍待警方查證。隨著攤位快速增加，夜市由誰管理也成疑問，目前尚不清楚是否有統一主辦者、攤販如何取得位置，以及是否有人分配攤位或收取費用。受訪餐車業者表示，正規餐車須辦理相關執照及許可，並受食品衛生規範約束；據他觀察，夜市不少擺攤業者並未持有相關執照。

夜市附近電線桿一度張貼與美國移民暨海關執法局（ICE）有關的海報，內容包括ICE執法車輛可能具有的外觀特徵，以及民眾遇到移民執法人員時如何應對。部分居民網路留言提到向ICE舉報該夜市有諸多無證移民。不過，目前沒有資料顯示ICE曾針對這處夜市採取執法行動，海報由何人張貼也不清楚。

在居民持續投訴後，洛杉磯縣公共工程局25日以電子告示牌封閉夜市所在街道，使攤販無法再像此前一樣進入。原址遭封後，部分攤販一度轉往香港、大中華超市一帶繼續擺攤，但該處隨後也遭封閉。原址、新地點接連被封，也使攤販是否會繼續轉往其他地點受到關注。

夜市所在街道白天可見交通錐及電子告示牌等設施，政府部門介入後，原本的擺攤區域受到管制。（本報記者／攝影）

夜市攤販及餐車進駐周邊道路，車輛與逛夜市民眾交錯通行。（本報記者／攝影）

夜市攤位一路延伸至美國銀行周邊，銀行自動櫃員機附近也可見民眾聚集。（本報記者／攝影）

夜市散場後，街邊堆放大量餐盒、竹籤、飲料杯及塑膠袋等垃圾，一度無人清理。（本報記者／攝影）

羅蘭岡華人夜市入夜後人潮聚集，攤販沿街設攤烹調食物，現場煙霧明顯。（本報記者／攝影）

夜市除了小吃，也有飾品攤位，民眾在路旁挑選商品。（本報記者／攝影）

入夜前夜市已湧入大批民眾，部分人直接走在車道上，現場人車混雜。（本報記者／攝影）

夜市攤位沿道路兩側設置，車輛進出頻繁，行人在人車之間穿梭。（本報記者／攝影）

夜市附近電線桿張貼介紹如何識別移民暨海關執法局（ICE）車輛及相關應對資訊的海報。（本報記者／攝影）

攤販現場油炸臭豆腐等小吃，使用臨時搭設的烹調設備營業。（本報記者／攝影）

醬香餅攤位前聚集多名顧客，夜市以各類中國地方小吃為主。（本報記者／攝影）

夜市傍晚開始聚集人潮，周邊停車位迅速被占滿，連附近高爾夫球場的停車位也停滿前來逛夜市的車輛。（本報記者／攝影）

傍晚後夜市人潮逐漸增加，攤位密集設在道路及人行道周邊。（本報記者／攝影）

烤串攤販在人行道旁現場燒烤，民眾排隊等候購買。（本報記者／攝影）

夜市部分攤販搭設帳篷現場烹調，燒烤產生的煙霧在夜間清楚可見。（本報記者／攝影）

有人從建築物屋頂以繩索向下傳遞物品，地面多名民眾在旁觀看。（本報記者／攝影）

夜市除餐飲攤位外，也有算命、冰品等不同類型攤商進駐。（本報記者／攝影）

烤串攤商在美國銀行旁現場燒烤食物，吸引民眾停留購買。（本報記者／攝影）

民眾在美國銀行旁的夜市攤位前選購小吃，攤商利用桌子、燈具等設備臨時設攤。（本報記者／攝影）

夜市散場後，人行道留下大片油汙痕跡，環境清理問題引起附近居民關注。（本報記者／攝影）