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被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

洛杉磯訊
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熊貓快餐（Panda Express）聞名全美，但這些菜色究竟算不算「正宗」中國...
熊貓快餐（Panda Express）聞名全美，但這些菜色究竟算不算「正宗」中國菜？（美聯社）

Today.com報導，熊貓快餐（Panda Express）以橙汁雞、幸運餅乾、蛋捲等招牌菜聞名全美，但這些菜色究竟算不算「正宗」中國菜？這個問題對Panda Express來說，似乎從來都不是重點。

26日，熊貓快餐共同創辦人暨執行長、結婚50年的程正昌（Andrew Cherng）與蔣佩琪（Peggy Cherng）夫婦，接受TODAY節目主持人Savannah Sellers專訪，暢談這個成功連鎖餐飲品牌的經營之道，並正面回應外界對其菜色「不夠道地」的批評。

熊貓快餐目前是全美規模最大的亞洲餐飲連鎖品牌，在全國擁有超過2500家分店。儘管人氣居高不下，仍有人批評這個品牌所販售的，並非「傳統」中國菜。對此，程正昌表示他完全不以為意。

「我一點也不覺得被冒犯，」他告訴Sellers。「說實話，我也不知道什麼叫『正宗』，因為世界上的菜系實在太多。」

他補充x：「什麼菜賣得好，並不是我們自己決定的，而是顧客決定的。」

蔣佩琪也認同丈夫的說法，她指出，品牌特意將自己定位為「美式中餐」，以反映中美兩種文化與飲食傳統之間的「結合」。

以品牌招牌菜橙汁雞為例，這道菜正是兩地飲食文化融合的產物。熊貓快餐主廚Andy Kao於1987年研發出橙汁雞，靈感來自中國湖南省一道柑橘風味料理，經過現代化改良而成。去年，熊貓快餐顧客共點了約1億4800萬磅的橙汁雞，是全店銷量最高的菜。

熊貓快餐最初僅是南加州一家名為The Panda Inn的單店坐式餐廳起家。儘管如今已發展成為龐大的速食連鎖帝國，程氏夫婦與他們的三個女兒，至今仍以經營家族小店般的方式管理整個事業，這也是品牌能在美式中餐市場屹立不搖的原因之一。

「我們算是真正定義出一個新的品類—快速服務餐飲，對吧？」稱正昌指出。

「就連華人移民家庭客人，」他接著說，「他們的父母或許不覺得夠『正宗』，但孩子們就是喜歡吃，而且他們到處都能找得到熊貓快餐。」

這番話並非誇大其詞。自1970年代第一家分店開業以來，熊貓快餐的分店已遍布購物中心、機場、大學校園等各種場所，程氏夫婦持續努力跟上忠實顧客的腳步，延續這個品牌的傳承。

熊貓餐飲集團共同創辦人程正昌表示，他也不知道什麼叫正宗，因為世界上的菜系實在太多...
熊貓餐飲集團共同創辦人程正昌表示，他也不知道什麼叫正宗，因為世界上的菜系實在太多。（本報檔案照╱記者張宏攝影）

去年，熊貓快餐顧客共點了約1億4800萬磅的橙汁雞，是全店銷量最高的菜。（美聯社...
去年，熊貓快餐顧客共點了約1億4800萬磅的橙汁雞，是全店銷量最高的菜。（美聯社）

精華 FAQ

  • 程正昌表示自己完全不介意這類批評，因為他也不認為世上存在單一標準的「正宗」料理；他強調，熊貓快餐的菜色是由市場與顧客喜好所決定。

  • 蔣佩琪說，品牌刻意以「美式中餐」自我定位，目的是呈現中美兩種文化與飲食傳統的融合，而不是模仿傳統中國菜的單一形式。

  • 橙汁雞是熊貓快餐最具代表性的招牌菜，由主廚Andy Kao於1987年開發，靈感來自湖南柑橘料理改良而成，去年銷量更達1億4800萬磅。

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