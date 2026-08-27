「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

一架從洛杉磯國際機場（LAX）飛往波士頓的達美航空（Delta Air Lines）班機，26日飛行途中因機長突發健康問題，緊急改降。圖為達美航空飛機示意圖，非涉事飛機。美聯社

一架從洛杉磯 國際機場（LAX）飛往波士頓 的達美航空（Delta Air Lines）班機，26日飛行途中因機長突發健康問題，緊急改降底特律都會韋恩縣機場（Detroit Metropolitan Wayne County Airport）。機長向空管人員表示需要立即就醫，航班隨後更換機長繼續飛往波士頓，最終較原定時間晚約90分鐘抵達。

加州郵報報導，達美航空437號班機當時搭載147名乘客，機型為波音757。班機從洛杉磯起飛後，在飛往波士頓途中，機長向空中交通管制員通報身體出現狀況，需緊急醫療照護，並要求立即降落底特律。

從空管通訊內容可聽到，機長直接向塔台說明：「我是機長，我身體不舒服。（飛機降落後）會滑行到登機門，然後我需要去醫院」。

空管員隨即協助安排最快的滑行路線，告訴達美437號班機，可以從「Yankee Two」出口離開跑道，以最快速度前往登機門。

班機安全降落底特律後，出現健康問題的機長離開飛機接受醫療照護。達美航空安排替代機長接手，之後航班重新起飛，繼續飛往波士頓，最終延誤約90分鐘抵達。

達美航空證實事件，並對乘客行程受到影響表示歉意，但沒有透露機長究竟出現何種健康問題。

航空專家指出，飛行員在執勤期間如果感覺可能無法繼續執行飛行任務，改降最近的適當機場並接受醫療處置，是航空業標準且最安全的做法。

曾任軍方及商業航空飛行員的Matthew Buckley表示，從目前公開的通訊內容看，機組人員處理這起突發狀況符合標準程序。

他解釋，在客機駕駛艙內，如果其中一名飛行員無法專心操控飛機，另一名飛行員通常會負責與空管通訊，讓正在操控飛機的飛行員能夠集中注意力。此次由機長向空管通報自身狀況，同時由副駕駛等機組人員維持飛行操作，符合這一安全原則。

147名乘客雖因這場突如其來的改降被打亂原定行程，但由於達美航空能迅速安排替代機長，班機最終僅延誤約90分鐘安全抵達波士頓。