「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

Lavie 8月26日庭審期間要求法庭將自己遣返回國，並稱已活不下去。（洛縣警局）

洛杉磯女模特Adva Lavie，涉嫌利用交友軟體竊取對方財物案件，8月26日在洛縣 法院出現戲劇性一幕。Lavie在庭審期間情緒激動，哭泣、喊叫並一度跛行，Adva Lavie要求法庭將她遣返 ，並稱已活不下去。辯護律師隨後對她是否具備接受審判的精神能力提出質疑，案件刑事程序因此暫停。

ABC 7電視台等媒體報導，Lavie當天身穿藍色囚服出庭，法庭內未安排攝影機拍攝，但現場可聽到她多次情緒激動喊叫。她說：「直接把我遣返回以色列吧。」隨後又稱，「他們把我的肋骨弄斷了」、「他們在打我」，並說自己「無法在監獄裡活下去」，甚至「連站都站不起來」。

報導指出，Lavie數度離開並重新進入法庭，期間被看到明顯跛行，有一次甚至由法警推著一張帶輪子的椅子進入法庭。她的情緒及身體狀況成為當天庭審的焦點。關於「肋骨被打斷」及「遭人毆打」等說法，目前是Lavie本人在法庭上的陳述，並非法院已確認事實。

庭審過程中，Lavie的辯護律師向法院提出對她精神受審能力的質疑。這一程序啟動後，案件暫時停止，法院將先處理Lavie是否具備理解刑事訴訟程序、與律師合作並接受審判的能力。據洛縣檢方資料，Lavie預定9月9日到Hollywood Mental Health Courthouse接受後續程序。

Lavie是來自以色列的模特、社媒網紅，曾登上成人雜誌Penthouse及Playboy。這名女模特目前面臨六項重罪指控，包括兩項重大竊盜、兩項未經授權使用個人身分資料，以及兩項住宅入室竊盜相關重罪指控。如果全部罪名成立，她最高面臨11年8個月監禁。截至目前，Lavie對所有刑事指控均不認罪。

檢方稱，她在2023年至2025年間，透過交友軟體結識對象，包括年長且經濟條件優渥的男性及部分年輕女性，再以女友或旅伴身分取得對方信任，進入住處後涉嫌竊取現金、黃金及高價名牌物品。案件交保候審期間，今年7月底出現變化，Lavie涉嫌2025年科切拉音樂節（Coachella Music Festival）的一起竊案，以及違反法院命令再次被捕。警方發現她原本被要求佩戴的GPS電子腳鐐已不在身上，法院認定她存在潛逃風險，判定不得保釋。

Lavie今年7月28日在比佛利山遭警方逮捕。（洛縣警局臉書）（建議電子版第一張照片用這張，留懸念）