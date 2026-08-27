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景甜風波「100萬美元」加州頂奢酒店 普通人30元就能進

記者趙健/洛杉磯即時報導
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位於拉古那灘海崖上，擁有絕美的太平洋景觀。（酒店官網）
位於拉古那灘海崖上，擁有絕美的太平洋景觀。（酒店官網）

「為了她的隱私，那一層包下來，三十天，一百萬美元。」中國女星景甜加密貨幣富豪孫宇晨近日捲入財產糾紛，一篇由孫宇晨發布的長文，意外捧紅南加州海岸線上的頂級度假酒店蒙太奇拉古那灘（Montage Laguna Beach）。然而，這家動輒一晚數千美元的酒店並非「閒人勿進」，普通遊客其實花30美元就能到訪。

孫宇晨8月27日在社交平台發布題為「我的女友景甜」長文，以第一人稱描述兩人交往過程，其中提到曾安排景甜前往加州Montage Laguna Beach，並為保護隱私包下一層30天，花費100萬美元，相當於平均每天超過3萬3000美元。

撇開真假難辨的名人風波，Montage Laguna Beach本身確實稱得上南加州頂奢酒店。酒店位橙縣拉古那海灘，坐落在俯瞰太平洋的海岸懸崖，占地約30英畝，擁有約263間客房，另有23套私人住宅。酒店還設有面積2萬平方英尺奢華Spa、兩座泳池、多家餐廳，並可直接通往海灘。

房價也符合其頂奢定位。普通海景客房一晚通常就要上千美元，旺季或周末價格更高；高階套房及Villa則動輒數千甚至上萬美元一晚。不過，孫宇晨文中所稱「包下一層30天100萬美元」，並非酒店公開報價，目前也無法從官方價格證實。

酒店2022年以6億4100萬美元成交，平均每間客房價值接近250萬美元。（酒店...
酒店2022年以6億4100萬美元成交，平均每間客房價值接近250萬美元。（酒店官網）

酒店最大的賣點之一是海景。根據酒店官網，所有客房、套房及Villa均可看到太平洋，並配有私人陽台或露台。即使是普通客房，也配有大理石浴室、深浸浴缸及獨立淋浴間；更高階的三臥室Villa面積可達3000平方英尺，部分配有完整廚房、戶外用餐區、壁爐、熱水浴池及大型海景露台。Villa La Mer最多可容納10人，甚至設有步入式酒櫃及蒸汽淋浴。

這家酒店的「身價」同樣驚人。橙縣商業日報報導，Montage Laguna Beach在2022年以6億4100萬美元成交，平均每間客房價值近250萬美元，不僅創下橙縣酒店交易最高紀錄，當時在加州酒店交易史上，無論總價或平均每房價均排名第二。買家為億萬富豪Tilman Fertitta。

酒店住宿價格雖然高不可攀，但進入酒店卻沒有想像中困難。

酒店官網明確將停車客人分為住宿客和「day guests」（日間訪客）。住宿客人的代客泊車費目前為每晚75美元；沒有餐飲或Spa消費驗證的日間訪客，前三小時代客泊車費總計30美元，之後每小時增加15美元。若在酒店餐廳或Spa消費並取得驗證，前三小時停車費更降至15美元；相關消費達350美元以上，前三小時則免費。

換言之，即使不是每晚花費數千美元的住宿客，普通民眾同樣可以開車前往這座頂奢度假酒店。官網明列，從公共入口可前往酒店內餐廳、泳池入口、Spa及會議空間等區域。因此，這裡也成為不少遊客和當地居民打卡拍照的熱門去處。

此外，酒店面前令人艷羨的沙灘也不是私人海灘。Montage可直接通往Treasure Island Beach，當地政府將Treasure Island明確列為公共海灘，設有洗手間、戶外淋浴等公共設施。市府甚至在遊覽資訊中指出，前往這片海灘最方便的方式之一，就是使用Montage Resort西南角的坡道。即使住不起Montage，遊客仍可到這片海灘散步、看海。

酒店旁的Treasure Island Beach是南加州絕美公共海灘之一，即使...
酒店旁的Treasure Island Beach是南加州絕美公共海灘之一，即使住不起Montage，遊客仍可前往散步、看海。（記者趙健╱攝影）

日間訪客可從公共入口前往酒店內餐廳、泳池入口、Spa及會議空間等區域。（酒店官網...
日間訪客可從公共入口前往酒店內餐廳、泳池入口、Spa及會議空間等區域。（酒店官網）

Treasure Island Beach礁石間的潮池隨處可見海膽。（記者趙健╱...
Treasure Island Beach礁石間的潮池隨處可見海膽。（記者趙健╱攝影）

酒店所有客房均可享受無敵海景。（酒店官網）
酒店所有客房均可享受無敵海景。（酒店官網）

精華 FAQ

  • 他稱曾在加州Montage Laguna Beach為保護景甜隱私，包下一層30天，總花費100萬美元，平均每天超過3萬3000美元；不過這一說法並未獲得官方價格證實。

  • 酒店位於橙縣海岸懸崖，占地約30英畝，擁有約263間客房、私人住宅、奢華Spa、泳池與多家餐廳，且所有客房都能看太平洋，房價也常達數千美元。

  • 可以。官網列明日間訪客可付停車費入內，未消費驗證前三小時約30美元；若在餐廳或Spa消費並驗證，費用更低，且可前往餐廳、Spa與公共海灘。

景甜 加州 加密貨幣

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