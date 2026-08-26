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Costco停車場藏這免費服務 華人：太方便 錯過好多年

記者趙健／洛杉磯即時報導
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位於輪胎中心附近的停車場設有自助輪胎充氣站，外觀類似小型停車收費機。（受訪人提供...
位於輪胎中心附近的停車場設有自助輪胎充氣站，外觀類似小型停車收費機。（受訪人提供）

逛好市多（Costco）多年，除買菜、加油，停車場竟還藏著一項實用的免費服務。南加州華人王女士近日第一次使用Costco的自助輪胎充氣設備，不用預約、不用進店排隊，幾分鐘就能自行完成。她體驗後感歎「太方便」，過去來這麼多次竟沒注意到。

王女士表示，過去汽車胎壓不足，她通常會駕車前往America's Tire打氣。該店本身提供免費胎壓檢查及充氣服務，但由工作人員操作，遇到繁忙時經常需排隊。雖然服務免費，她每次仍會照慣例給工作人員一點小費，有時也會被詢問輪胎狀況或是否需要更換。

直到近日到Costco購物，王女士才第一次注意到，輪胎中心附近的停車場設有自助輪胎充氣站。設備直接設在專門的停車位旁，外觀類似小型停車收費機，銀灰色機身上方有數字顯示屏及「＋」、「－」按鍵，旁邊連著醒目的綠色螺旋充氣管。正面則清楚標示「Costco Complimentary Tire Inflation (Nitrogen) Station」，即Costco會員免費充氣站。

根據Costco官網，旗下門市設有自助充氣站，開放時間與Costco加油站相同。王女士實際操作發現，機器本身不需刷會員卡，也不用付款或預約，把車停到設備旁即可操作。

使用方式也比想像中簡單。首先查看車輛駕駛座車門框標籤的原廠建議胎壓，再利用機器上的「＋」、「－」按鍵設定所需PSI胎壓數值，取下輪胎氣嘴蓋，將充氣管接上，設備會顯示當前胎壓並自動開始充氣，達到設定胎壓後自動停止並發出提示音。設備上方還設有QR Code，不會操作的會員可掃碼觀看教學。

「以前每次來Costco就是停車、買東西，根本沒留意這幾台機器。」王女士說，以後到Costco採購，就能順便花幾分鐘檢查和補充胎壓，不需要為打氣再專程跑輪胎店。

與常見充氣設備不同，Costco這套設備使用的是氮氣。現場設備特別標明，普通空氣可以與氮氣混合，因此即使輪胎原先充的是普通空氣，也無需將空氣排空才能使用。

對車主來說，保持正確胎壓很重要。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）指出，胎壓關係到行車安全、輪胎耐用程度及油耗，建議至少每月在「冷胎」狀態下檢查一次輪胎，包括備胎。

NHTSA提醒，正確胎壓應按照汽車製造商建議，而不是看輪胎側面標示的數字。車廠建議的PSI通常可以在駕駛座一側的車門框標籤或車主手冊中找到；輪胎側面的數字則代表輪胎可承受的最大壓力，並非車輛建議胎壓。

Costco的自助輪胎充氣設備，不用預約、不用進店排隊，幾分鐘就能自己完成。（受...
Costco的自助輪胎充氣設備，不用預約、不用進店排隊，幾分鐘就能自己完成。（受訪人提供）

精華 FAQ

  • 這是設在輪胎中心附近的自助輪胎充氣站，會員可免費補充氮氣胎壓，不必刷卡、付款或預約，停好車後即可自行操作。

  • 她不必再專程開車去輪胎店，也不用等工作人員排隊處理，只要幾分鐘就能完成胎壓補充，對日常保養來說非常省時。

  • NHTSA建議車主每月至少在冷胎狀態下檢查一次胎壓，並以車門框標籤或車主手冊的原廠建議值為準，不要看輪胎側邊最大承壓數字。

Costco 華人 小費

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