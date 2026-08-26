華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華人赴美生子，為給子女多條出路。此為示意圖，家長陪孩子赴美讀書。（記者邵敏／攝影）

曾經風靡一時的「赴美生子」，如今遭遇打擊，不少華人 十幾年前赴美生子，現在申請美簽十分困難。中國一女子十年旅遊簽證 過期，申請續簽卻接連八次被拒，直至最近第九次面試通過，但當事人害怕入境美國時會被直接遣返。

華女Nancy陳，十多年前赴美生子，當時住在洛杉磯 一家月子中心，孩子順利拿到美籍身分後，母子倆回中國定居。近年，Nancy持有的十年簽證到期，她申請續簽，沒想到屢屢被拒。

Nancy說，這幾年接連八次申請，直到第九次才獲簽，不僅耗費大量時間、金錢，更是身心俱疲。「如果不是為了送孩子去美國讀書，我早放棄申請。」Nancy的美籍兒子在中國接受小學教育，如今要讀初中，「中國的教育太卷，每天很多作業，我不想孩子太辛苦。」

與許多華人家長一樣，Nancy當初赴美生子，也是為給孩子多條出路，但她沒想到時過境遷，重新入境美國這麼困難。Nancy坦言，最怕入境時被拒，或者只給短暫停留，「我有多次拒簽記錄，恐怕已被列入黑名單。」這位媽媽希望在洛杉磯陪讀，可現實情況是兒子出入自由，她若無法順利入境，年幼孩子一人在美國怎麼生活，「馬上就要開學，我很焦慮。」

十多年前也曾赴美生子的朱女士，當年選擇和孩子一起留在洛杉磯，如今已拿到綠卡。她表示，孩子爸爸同樣被拒簽。「寶爸10年美簽到期，去年申請續簽，已經連續兩次被拒，現在都不敢再申請。」

朱女士表示，孩子出生證有父親名字、出生日期等資訊，「當年我們住月子中心時，寶爸也有記錄，現在肯定被大數據查出來。」朱女士補充，寶爸定居中國，每年來洛杉磯看望孩子，每次停留時間不等，從未有過滯留史，「被拒簽唯一可能就是曾在美國生娃，現在嚴打赴美生子，我們也被清算。」

朱女士有個寶媽群，群裡都是當年持旅遊簽證赴美生子的媽媽們。她說，十年簽證到期時續簽被拒非常普遍，「我知道的就有四、五個家庭多次申請被拒。」

對於這個群體目前續簽頻繁被拒的現象，律師劉龍珠指出，當局正加大對「赴美生子」的打擊力度。川普政府8月6日發布「終結生育旅遊」（Ending Birth Tourism）行政令，授權國務卿及國土安全部採取措施，包括拒絕相關人士簽證或入境、撤銷簽證或旅行授權，以及對進入、試圖進入或曾從事生育旅遊者採取拒絕入境、遣返等措施。

劉龍珠表示，這項政策對十多年前曾赴美生子的父母，也可能產生影響。他表示，醫院、生產及入境資料曾在政府系統中留下紀錄，資訊共享，相關資訊可查詢。因此過去赴美生子經歷，可能成為日後簽證審查時考量的因素。

「從政府的政策邏輯來看，這些父母多年不在美國居住、納稅，對美國沒有什麼貢獻。」劉龍珠表示，現在這些家長赴美陪孩子讀書，可能使用包括教育、醫療等公共資源，相關成本將由美國公共財政承擔，實際上是在占納稅人的便宜。「政府控制曾有赴美生子記錄的父母來不了美國，那小孩也很難來，這就是釜底抽薪。」

許多曾「赴美生子」的華人，申請續簽時被拒。（本報檔案照）