我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫學里程碑 胰腺癌新藥獲准上市 存活期延長13.2個月

物價撐不住了 這13樣日常品牌美國人都改買平替版

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人赴美生子，為給子女多條出路。此為示意圖，家長陪孩子赴美讀書。（記者邵敏／攝影...
華人赴美生子，為給子女多條出路。此為示意圖，家長陪孩子赴美讀書。（記者邵敏／攝影）

曾經風靡一時的「赴美生子」，如今遭遇打擊，不少華人十幾年前赴美生子，現在申請美簽十分困難。中國一女子十年旅遊簽證過期，申請續簽卻接連八次被拒，直至最近第九次面試通過，但當事人害怕入境美國時會被直接遣返。

華女Nancy陳，十多年前赴美生子，當時住在洛杉磯一家月子中心，孩子順利拿到美籍身分後，母子倆回中國定居。近年，Nancy持有的十年簽證到期，她申請續簽，沒想到屢屢被拒。

Nancy說，這幾年接連八次申請，直到第九次才獲簽，不僅耗費大量時間、金錢，更是身心俱疲。「如果不是為了送孩子去美國讀書，我早放棄申請。」Nancy的美籍兒子在中國接受小學教育，如今要讀初中，「中國的教育太卷，每天很多作業，我不想孩子太辛苦。」

與許多華人家長一樣，Nancy當初赴美生子，也是為給孩子多條出路，但她沒想到時過境遷，重新入境美國這麼困難。Nancy坦言，最怕入境時被拒，或者只給短暫停留，「我有多次拒簽記錄，恐怕已被列入黑名單。」這位媽媽希望在洛杉磯陪讀，可現實情況是兒子出入自由，她若無法順利入境，年幼孩子一人在美國怎麼生活，「馬上就要開學，我很焦慮。」

十多年前也曾赴美生子的朱女士，當年選擇和孩子一起留在洛杉磯，如今已拿到綠卡。她表示，孩子爸爸同樣被拒簽。「寶爸10年美簽到期，去年申請續簽，已經連續兩次被拒，現在都不敢再申請。」

朱女士表示，孩子出生證有父親名字、出生日期等資訊，「當年我們住月子中心時，寶爸也有記錄，現在肯定被大數據查出來。」朱女士補充，寶爸定居中國，每年來洛杉磯看望孩子，每次停留時間不等，從未有過滯留史，「被拒簽唯一可能就是曾在美國生娃，現在嚴打赴美生子，我們也被清算。」

朱女士有個寶媽群，群裡都是當年持旅遊簽證赴美生子的媽媽們。她說，十年簽證到期時續簽被拒非常普遍，「我知道的就有四、五個家庭多次申請被拒。」

對於這個群體目前續簽頻繁被拒的現象，律師劉龍珠指出，當局正加大對「赴美生子」的打擊力度。川普政府8月6日發布「終結生育旅遊」（Ending Birth Tourism）行政令，授權國務卿及國土安全部採取措施，包括拒絕相關人士簽證或入境、撤銷簽證或旅行授權，以及對進入、試圖進入或曾從事生育旅遊者採取拒絕入境、遣返等措施。

劉龍珠表示，這項政策對十多年前曾赴美生子的父母，也可能產生影響。他表示，醫院、生產及入境資料曾在政府系統中留下紀錄，資訊共享，相關資訊可查詢。因此過去赴美生子經歷，可能成為日後簽證審查時考量的因素。

「從政府的政策邏輯來看，這些父母多年不在美國居住、納稅，對美國沒有什麼貢獻。」劉龍珠表示，現在這些家長赴美陪孩子讀書，可能使用包括教育、醫療等公共資源，相關成本將由美國公共財政承擔，實際上是在占納稅人的便宜。「政府控制曾有赴美生子記錄的父母來不了美國，那小孩也很難來，這就是釜底抽薪。」

許多曾「赴美生子」的華人，申請續簽時被拒。（本報檔案照）
許多曾「赴美生子」的華人，申請續簽時被拒。（本報檔案照）

精華 FAQ

  • 她十多年前曾赴美生子，後來十年旅遊簽證到期續簽時，前8次都被拒，直到第9次才通過。她懷疑與過去的赴美生子紀錄有關，也擔心入境時被遣返。

  • 文中律師指出，川普政府發布終結生育旅遊行政令，授權相關部門拒發簽證、撤銷簽證或入境許可，並可對曾從事生育旅遊者採取拒絕入境與遣返措施。

  • 他們最擔心的是即使拿到簽證，入境美國時仍被拒絕或只獲短期停留，甚至直接遣返；而孩子若在美國讀書，父母無法陪讀，生活與就學安排都會受影響。

簽證 洛杉磯 華人

上一則

酷暑下發「納涼金」 南加愛迪生公司用戶8、9月要看帳單

延伸閱讀

川普嚴打「赴美生子」大批中國孕婦取消行程：不敢來

川普嚴打「赴美生子」大批中國孕婦取消行程：不敢來
政庇隱形危機：B1/B2簽證若遭撤銷 工卡在手安全嗎？

政庇隱形危機：B1/B2簽證若遭撤銷 工卡在手安全嗎？

憂中國9/15邊控新規 南加華人提前返美 取消赴華

憂中國9/15邊控新規 南加華人提前返美 取消赴華

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
台夫妻想靠政庇留美 慘遭ICE逮捕 落妻離子散結局

台夫妻想靠政庇留美 慘遭ICE逮捕 落妻離子散結局
華人「商婚」過招 男公民要錢又要色 女客戶想「同歸於盡」

華人「商婚」過招 男公民要錢又要色 女客戶想「同歸於盡」

熱門新聞

北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

2026-08-25 21:31

超人氣

更多 >
三生肖8月下旬財神庇佑 屬蛇靠「閒聊」接軌新商機

三生肖8月下旬財神庇佑 屬蛇靠「閒聊」接軌新商機
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞
「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止