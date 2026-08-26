酷暑下發「納涼金」 南加愛迪生公司用戶8、9月要看帳單

南加州愛迪生電力公司將於8月及9月，提供總價72美元電費抵扣。（SCE網頁）

洛杉磯 福斯新聞台FOX 11報導，南加 州愛迪生電力公司（Southern California Edison，SCE）將在8月及9月，直接向符合資格的用戶提供總計72美元的電費抵扣(credit)，預計數百萬家庭將因此受惠，有效減輕民眾在夏季高溫、用電量大增時的電費負擔。

符合資格的愛迪生住宅用戶，這兩個月的電費帳單，將分別獲得36美元抵扣，用戶無需採取任何行動，系統將自動套用。南加州 公用事業委員會（California Public Utilities Commission，CPUC）刻意將這筆年度補助發放時間，調整至夏季用電量高峰期，希望緩解民眾夏季面臨的高額電費。

小型企業用戶則維持原有的補助時間，分別於4月及10月；工業設施則已於今年4月獲得年度「產業援助抵扣」（Industry Assistance Credit）。

除獲得補助外，愛迪生用戶近期整體電費也下調，與2025年12月相比，平均電價降低4.3%。今年稍晚預計還會進一步調降電費。公用事業委員會官員預估，未來至2030年的電費調幅，將維持在當地通膨率或低於通膨率水平。

由於愛迪生服務區內用戶帳單的結算周期不同，目前尚無法確定每戶家庭何時才能收到這筆補貼，部分用戶可能要到下一個月的帳單，才會看見相關調整。今年稍晚預計實施的第二波電費下調，確切降幅也尚未公布。

住宅用戶可透過愛迪生網站，使用持續提供的各項電費協助方案，包括「分時電價」（Time-of-Use）、電價比較工具，及「加州能源替代費率計畫」（California Alternate Rates for Energy，CARE）等低收入戶電費折扣等。