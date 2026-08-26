我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫學里程碑 胰腺癌新藥獲准上市 存活期延長13.2個月

物價撐不住了 這13樣日常品牌美國人都改買平替版

酷暑下發「納涼金」 南加愛迪生公司用戶8、9月要看帳單

編譯陳盈霖／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州愛迪生電力公司將於8月及9月，提供總價72美元電費抵扣。（SCE網頁）
南加州愛迪生電力公司將於8月及9月，提供總價72美元電費抵扣。（SCE網頁）

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，南加州愛迪生電力公司（Southern California Edison，SCE）將在8月及9月，直接向符合資格的用戶提供總計72美元的電費抵扣(credit)，預計數百萬家庭將因此受惠，有效減輕民眾在夏季高溫、用電量大增時的電費負擔。

符合資格的愛迪生住宅用戶，這兩個月的電費帳單，將分別獲得36美元抵扣，用戶無需採取任何行動，系統將自動套用。南加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission，CPUC）刻意將這筆年度補助發放時間，調整至夏季用電量高峰期，希望緩解民眾夏季面臨的高額電費。

小型企業用戶則維持原有的補助時間，分別於4月及10月；工業設施則已於今年4月獲得年度「產業援助抵扣」（Industry Assistance Credit）。

除獲得補助外，愛迪生用戶近期整體電費也下調，與2025年12月相比，平均電價降低4.3%。今年稍晚預計還會進一步調降電費。公用事業委員會官員預估，未來至2030年的電費調幅，將維持在當地通膨率或低於通膨率水平。

由於愛迪生服務區內用戶帳單的結算周期不同，目前尚無法確定每戶家庭何時才能收到這筆補貼，部分用戶可能要到下一個月的帳單，才會看見相關調整。今年稍晚預計實施的第二波電費下調，確切降幅也尚未公布。

住宅用戶可透過愛迪生網站，使用持續提供的各項電費協助方案，包括「分時電價」（Time-of-Use）、電價比較工具，及「加州能源替代費率計畫」（California Alternate Rates for Energy，CARE）等低收入戶電費折扣等。

精華 FAQ

  • 公司將直接替符合資格的住宅用戶，在8月與9月帳單各提供36美元電費抵扣，合計72美元，系統會自動套用，用戶不必另外申請。

  • 南加州公用事業委員會刻意把年度補助調整到夏季用電高峰，因為高溫會讓冷氣等用電大增，希望藉此減輕家庭在酷暑期間的帳單壓力。

  • 目前愛迪生整體電價已較先前平均下調4.3%，今年稍晚還可能再降；若想進一步節省，也可使用分時電價、電價比較工具與CARE等方案。

南加 加州 洛杉磯

上一則

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

下一則

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

延伸閱讀

新州電費過去1年漲14% 比全國平均高26%

新州電費過去1年漲14% 比全國平均高26%
需電孔急...美儲能電池計畫卻面臨併網大卡關

需電孔急...美儲能電池計畫卻面臨併網大卡關
讀者郵件爆料 聖荷西7月起調漲水費 住宅每月多近10美元

讀者郵件爆料 聖荷西7月起調漲水費 住宅每月多近10美元
PG&E擴大V2X計畫 加州居民最高可獲1.3萬元獎勵

PG&E擴大V2X計畫 加州居民最高可獲1.3萬元獎勵
安裝太陽能成功減地稅25萬美元 愛美家太陽能專業為客申請安裝

安裝太陽能成功減地稅25萬美元 愛美家太陽能專業為客申請安裝
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

熱門新聞

北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

2026-08-25 21:31

超人氣

更多 >
三生肖8月下旬財神庇佑 屬蛇靠「閒聊」接軌新商機

三生肖8月下旬財神庇佑 屬蛇靠「閒聊」接軌新商機
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞
「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止