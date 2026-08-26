我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚律師：第三次約會就應談到5個「錢」題

一洲焦點／Meta敗訴付171億求和、美加關稅戰有解嗎？

FBI瓦解中國駭客平台 曾攻擊NASA、聯準會、參院等

洛杉磯訊
美國司法部（DOJ）與聯邦調查局（FBI）26日宣布，已依聯邦法院授權，查扣與兩...
美國司法部（DOJ）與聯邦調查局（FBI）26日宣布，已依聯邦法院授權，查扣與兩個駭客平台「QScan」及「QTRouter」相關的網域。圖為駭客相關平台示意圖，非本案所指平台。美聯社

司法部（DOJ）與聯邦調查局（FBI）26日宣布，依聯邦法院授權，查扣與兩個駭客平台「QScan」及「QTRouter」相關的網域，讓這兩套被指用於攻擊美國關鍵基礎設施及敏感網路的駭客工具失去運作能力。

根據加州南區聯邦法院解封的文件，QScan與QTRouter由名為「QTFY」的中國國家支持駭客組織建立及營運，背後涉及中國南京鑫玖維網絡科技有限公司。美方稱，QTFY的付費客戶包括中國國家安全部及中國人民解放軍。

美國當局表示，QTFY的攻擊目標涵蓋多個重要政府機構，包括美國國家航空暨太空總署（NASA）、聯準會、能源部、司法部、衛生與公共服務部、國立衛生研究院（NIH）及美國參議院。此外，醫院、電信業者、電力公司、金融機構及國防承包商等，也被列為攻擊或入侵目標。相關活動至少可追溯至2018年。

司法部指出，QScan會掃描全球網路上的漏洞裝置，並自動入侵大量「物聯網」（IoT）設備，例如路由器等，再將遭控制的設備納入QTRouter網路。

QTRouter則利用這些被入侵的設備、商業代理伺服器及租用的虛擬私人伺服器（VPS），建立一套「混淆網路」，讓駭客可以透過其他國家甚至受害者所在地附近的設備發動攻擊，使攻擊看起來並非來自中國，增加追蹤及辨識難度。

FBI表示，QScan具備大規模掃描及漏洞利用能力，2024年單日甚至曾完成超過200萬次掃描或漏洞利用任務。調查人員也發現，QTFY曾利用相關工具攻擊美國政府及其他敏感網路。

此次行動的關鍵，在於對駭客基礎設施進行「斷鏈」，以阻止相關平台繼續被用於大規模網路攻擊。美方查扣網域後，兩套駭客平台將無法正常運作。

FBI局長巴特爾（Kash Patel）表示，這些工具被中國政府支持的網路行動者用來掩蓋攻擊來源，FBI此次已查扣相關基礎設施並關閉平台。

司法部長Todd Blanche強調，針對美國關鍵基礎設施的國家支持型駭客將受制止及追訴，這次行動也是美方近年持續瓦解中國支持駭客基礎設施的一環。

事實上，FBI近年已多次針對相關網路攻擊採取技術性行動。2025年曾從超過4000台遭感染的美國電腦移除PlugX監控惡意軟體；2024年則瓦解由數十萬台遭感染IoT設備組成的殭屍網路；2023年也曾破壞中國支持駭客組織Volt Typhoon用來掩蓋攻擊來源的另一個殭屍網路。

精華 FAQ

  • FBI依聯邦法院授權查扣QScan與QTRouter相關網域，讓兩套平台失去運作能力，藉由切斷駭客基礎設施，阻止其繼續發動大規模網路攻擊。

  • 美方稱QTFY由中國國家支持，背後涉及南京鑫玖維網絡科技，付費客戶包含中國國安部與解放軍；其目標涵蓋NASA、聯准會、能源部、司法部等機構。

  • QScan會掃描全球漏洞裝置並自動入侵IoT設備，再把受控設備納入網路；QTRouter則結合受害設備、代理伺服器與VPS，形成混淆網路遮蔽真實來源。

NASA 駭客 FBI

上一則

爭搶搶車位 加州亞馬遜司機重拳打倒7旬老人

延伸閱讀

美國要養網路私掠者 川普政府授權企業駭客對付外國犯罪集團

美國要養網路私掠者 川普政府授權企業駭客對付外國犯罪集團
疑似中國駭客發動首樁AI自主網攻 入侵台灣政府網站

疑似中國駭客發動首樁AI自主網攻 入侵台灣政府網站
政府機構頻遭網攻暴露漏洞 法國正視資安亡羊補牢

政府機構頻遭網攻暴露漏洞 法國正視資安亡羊補牢
FBI解密文件：史沃威爾認與中國女間諜方芳有親密關係

FBI解密文件：史沃威爾認與中國女間諜方芳有親密關係
自家AI發動網攻 OpenAI減緩先進模型研發腳步

自家AI發動網攻 OpenAI減緩先進模型研發腳步
歐洲特務活動「零工經濟」新趨勢 一般人就能接案縱火、暗殺

歐洲特務活動「零工經濟」新趨勢 一般人就能接案縱火、暗殺

熱門新聞

北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
有中國大陸、台灣結婚的夫妻，想靠申請政治庇護留在美國，結果中途發生家庭糾紛，導致移民暨海關執法局（ICE）上門逮捕的妻離子散悲劇。圖為ICE逮捕示意圖，非當事人。(美聯社)

台夫妻想靠政庇留美 慘遭ICE逮捕 落妻離子散結局

2026-08-21 19:37

超人氣

更多 >
三生肖8月下旬財神庇佑 屬蛇靠「閒聊」接軌新商機

三生肖8月下旬財神庇佑 屬蛇靠「閒聊」接軌新商機
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞
「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽
川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停

川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停
趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台

趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台