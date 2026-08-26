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爭搶搶車位 加州亞馬遜司機重拳打倒7旬老人

記者王若然／即時報導
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監控顯示，亞馬遜送貨司機對老人痛罵後，一拳將其打倒。（取自The Buzbee ...
監控顯示，亞馬遜送貨司機對老人痛罵後，一拳將其打倒。（取自The Buzbee Law Firm IG）

美國加州一名Amazon亞馬遜）送貨司機，日前因與一老翁爭搶加油站停車位情緒失控，涉嫌當街揮拳重擊對方頭部，整起過程遭監視器全程拍下。案發於今年3月，警方近日公布相關畫面，引發社會關注。

沙加緬度縣糜鹿林（Elk Grove）警方公布的監視器畫面，30歲嫌犯Terrence Wheeler，涉嫌在當地一處Arco加油站，出手擊打一名71歲男子的頭部。影片顯示，怒氣沖沖的Wheeler當時跟著老翁走進加油站的便利店內，上前對他大聲叫囂；當老翁從旁經過時，Wheeler被拍到揮拳蓄力，隨即重擊對方頭部，力道之大，導致被害人整個人向前飛出、重摔在地。

警方調查指出，這起攻擊事件的起因，是老翁搶先停進Wheeler想要的車位，讓這名Amazon貨運人員當場暴怒。警方隨後鎖定Wheeler為嫌犯，他於案發當天稍晚主動投案，並被控虐待老人重罪、恐嚇威脅及毆打輕罪等。

據沙加緬度蜂報（The Sacramento Bee）報導，代表受害人的是休士頓律師Tony Buzbee，他指出，受害人是一名負責稽核農業及動物設施的稽查員。案發當天，他原本正前往沙加緬度國際機場附近一間飯店，途中順道前往加油站買飲料並稍作停留。事發後，他曾跟上該輛Amazon貨車記下車牌號，加州站的店員全程透過監視器目睹攻擊經過並報警。

Tony Buzbee表示，受害人因工作需要經常全美出差，且曾在2024年心臟病發作後裝有心臟節律器，案發前才剛重返工作崗位不久。Buzbee在社媒發文指出，被害人目前仍飽受腦震盪及頸部持續疼痛所苦。

Buzbee在聲明中直言，他們相信該Amazon司機有暴力前科，Amazon的送貨人員必須經過嚴格篩選與培訓，公司在招聘流程上必須做得更好。當Amazon如同這次一樣失職時，就必須承擔責任。被害人的律師團目前正向Amazon與Wheeler求償，金額高達1000萬美元。

對此，Amazon回應CBS新聞表示，Wheeler並非公司正式員工，而是受僱一家獨立送貨承包商；公司並補充，在得知此事件後，該承包商已將Wheeler解僱。

監控顯示，亞馬遜送貨司機對老人痛罵後，一拳將其打倒。（Elk Grove警局）
監控顯示，亞馬遜送貨司機對老人痛罵後，一拳將其打倒。（Elk Grove警局）

精華 FAQ

  • 警方指出，事件起因是71歲老翁搶先停進Wheeler想要的加油站車位，讓他當場情緒失控，隨後在便利店外跟進並對老翁揮拳攻擊。

  • 沙加緬度縣警方公布的監視器畫面清楚拍到Wheeler跟隨老翁進店、近距離叫囂，以及揮拳重擊對方頭部的瞬間，整個過程都被完整錄下。

  • 受害人仍受腦震盪與頸部疼痛所苦，律師稱他已重返工作不久便遭襲；Amazon則表示Wheeler並非正式員工，而是承包商聘僱，事後已將他解僱。

亞馬遜 加州 Amazon

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