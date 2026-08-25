電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

汽車媒體Motor1.com報導，南加州女子琳達（Linda）日前至好市多 （Costco ）購物，順便使用公共快充站替Rivian電動車 充電，一小時內電量增加67%，續航里程增加約300哩。然而，充電費用卻達近65美元！不少網友質疑「電動車是否真的比較省錢。」專家指出，一般而言，若使用家用充電，平均能源成本約為燃油車的三分之一。

琳達在上傳於抖音（TikTok，帳號@icookutry）的影片中於車內說，「剛剛將我的Rivian接上Electrify America充電樁，現在電量是27%，完全充滿約需花一小時十分鐘。」畫面的數據上顯示，每充電一小時，續航里程約可增加389哩。

待她將採購的商品裝上車後，影片再次顯示充電進度。此時電量已完成94%，預估續航里程約332哩，然「充電費用已達62.89美元」的數字令她吃驚。

這支影片引發網友熱議。有人寫道，「我才剛花50美元加油，就可跑512哩，且加滿油不到五分鐘。」另一人說，「我的Camry花40美元，就可跑540哩。」還有網友驚呼「64美元還沒充滿，且竟然花一小時？」

部分網友對「購買純電動車」感到後悔。「我要告訴大家，『電動車不值得』。續航哩程焦慮是真的，公共充電的費用跟汽油一樣貴，冬天續航里程還會大幅下降。我甚至幻想有棵樹倒下來砸到我的車，這樣我就能換回燃油車了。」一名電動車車主看見Rivian充電價格也相當吃驚，「我的特斯拉（Tesla）從未花費超過25美元就能充滿電。」

事實上，電動車充電成本主要取決於電價，且因地區和供應商不同而異；若將電動車當成主要交通工具，用車習慣也是很重要的因素。

根據電動車媒體Inside EVs針對電動車主充電所需費用分析報告，若家中沒有二級（Level 2）充電設備，需長期仰賴公共快充系統，花在充電的費用可能比汽油還高。Reddit論壇r／TeslaLounge一位用戶也分享稱，使用家用充電與外面的超級快充站（Supercharger）相比，省下的費用「相當驚人」。

抱怨充電費愈來愈貴的不止琳達。汽車專業媒體Autonocion指出，「電動車充電在過去是免費的」，隨著使用者愈來愈多才開始收費，但一開始仍比汽油價格便宜許多。如今，部分快充站的每一哩成本，甚至比一般加油還貴。

因此，若能在家中安裝充電設備，長期下來可節省不少費用。InsideEVs分析指出，電費通常是以每千瓦時（kWh）多少美分計算。若主要仰賴家用充電，平均而言，電動車行駛相同距離的能源成本，大約只有傳統燃油車的「三分之一」。若經常仰賴收費的公共快速充電站，成本就會大幅增加。

因此，若家中已有NEMA 14-50插座，可考慮充分利用；若沒有，也可諮詢專業人士，確認住家是否適合安裝。電動車主也可使用PlugShare等應用程式尋找免費充電站。部分政府公共設施，如圖書館等，會提供免費的二級充電設備，雖然速度比不上快充，但仍比一般家用充電高效。

值得注意的是，琳達所在的南加州，也是全美家用充電費用最高的州之一。根據Electric Choice，加州電動車主若選擇在家充電，每行駛1000哩，平均電費約92美元。