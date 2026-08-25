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美機場ICE執法空前 這類人先別飛 包括移民申請處理中

記者趙健/即時報導
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DHS向CNN表示，政府正努力確保非法居留者「不能再搭飛機，除非是搭機離開美國自...
DHS向CNN表示，政府正努力確保非法居留者「不能再搭飛機，除非是搭機離開美國自行遣返」。（記者趙健/攝影）

搭美國國內航班，也可能在機場被移民執法人員帶走。隨著執法力度升高，多名移民律師警告客戶近期「不要搭飛機」，而風險不只涉及無證移民，一些移民案件仍在審理中的非公民也可能遭到拘留。

綜合CNN、TIME、Latin Times及CTN News報導，美國國土安全部（DHS）已證實，正在採取措施阻止非法居留美國者搭乘國內航班。國土安全部向CNN表示，政府正努力確保非法移民「不能再搭飛機，除非是搭機離開美國自行遣返」，並表示已經撤銷拜登政府時期允許無證移民搭乘國內航班的政策。

對於沒有穩定合法身分的旅客，移民律師的警告相當直接。邁阿密移民律師Roberto Ortiz告訴CNN，他目前已建議相關客戶不要搭飛機。其他律師也警告，即使是移民案件仍在審理中的非公民，也可能在機場遭到拘留。

美國移民律師協會（AILA）主席Jeff Joseph更形容，目前機場移民執法的情況前所未見，並將那些仍在走移民法律程序、卻在機場遭拘留的人，比喻為「捕鼠器裡的誘餌」。建議沒有穩定合法身分的非公民在搭乘飛機前，應仔細衡量可能面臨的風險。

報導指出，機場之所以成為執法重點，與其特殊環境有關。旅客會在可預測的時間出現在特定地點，而且航空旅行涉及大量旅客資料。運輸安全管理局（TSA）與移民暨海關執法局（ICE）2025年5月簽署資料共享協議，ICE可以取得包括旅客姓名、出生日期等資訊。

這波執法甚至開始影響航空公司員工。TIME報導，科羅拉多州、德州和亞利桑納州的航空公司員工曾遇到ICE探員要求協助尋找特定乘客、取得航空公司資訊，部分情況下甚至進入機場限制區域。一些員工表示，公司如何處理這類要求的程序並不明確。

近期案例更顯示，「案件正在審理」並不能保證在機場不會被拘留。報導指出，27歲厄瓜多籍女子Diana Andreina Vera Espinoza於8月6日在鳳凰城機場與美國公民丈夫旅行時遭到拘留。根據她家人說法，她當時有一宗移民案件正在審理。另一起案件中，阿根廷籍女子Iliana Noeli Lick於7月11日從費城國際機場搭乘國內航班、準備前往觀看世界盃賽事時被拘留，之後被關押約一個月。DHS表示她已經逾期停留；Lick則對此提出異議，表示自己已申請庇護，並持有工作許可及社會安全號碼。

有工作許可、社會安全號碼，或移民案件正在處理中，並不等於一定不會遭到移民執法。報導指出，對沒有適當合法文件、又必須前往其他州的人而言，移民律師建議現階段應慎重評估搭機風險，也可以考慮巴士、火車或其他交通方式。

精華 FAQ

  • 主要對象是非法居留美國者，也就是無證移民；但報導指出，沒有穩定合法身分的非公民，以及移民案件仍在審理中的人，也可能受到波及。

  • 因為機場有固定時間與地點特性，且TSA與ICE已共享旅客資料，讓執法更容易鎖定對象。律師認為，只要身分未完全穩定，就有可能在機場被拘留。

  • 一名厄瓜多籍女子在鳳凰城機場與美國公民丈夫旅行時被拘留，另一名阿根廷籍女子在費城機場搭國內航班時也遭拘留，顯示工作許可或案件審理中未必安全。

移民 非法移民 國土安全部

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