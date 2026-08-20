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FTC：受騙者若急於想追回款 易再淪為受害者

記者子為／洛杉磯即時報導
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FTC近日警告，已經遭遇詐騙、正急著追回損失的民眾，可能再次成為歹徒眼中的目標。...
FTC近日警告，已經遭遇詐騙、正急著追回損失的民眾，可能再次成為歹徒眼中的目標。（FTC官網）

已經遭遇詐騙、正急著追回損失的民眾，可能再次成為歹徒眼中的目標。聯邦貿易委員會（FTC）近日警告，詐騙集團會取得甚至購買受害者名單，再冒充政府機構、消費者權益組織或律師事務所，聲稱可以協助退款，實際上卻是企圖再騙一次。

根據FTC警示，對方可能準確說出受害者過去損失的金額、付款日期或交易平台，藉此取得信任，接著要求先付「委託費」、「處理費」或「行政費」，也可能索取銀行帳戶、信用卡或社安號碼，聲稱要將退款存入帳戶。一旦付款，不但原來的錢拿不回來，還可能蒙受更多損失或遭竊取身分。

這類「二次詐騙」並非零星個案。聯邦調查局（FBI）表示，2023年12月至2025年2月間，已收到超過100宗冒充FBI網路犯罪投訴中心（IC3）的報告，幾乎所有報案人都被告知「失款已經追回」，或有人可以協助追款。

FBI披露的一宗典型手法，詐騙者先以女性假帳號混入金融詐騙受害者的網路群組，自稱也是受害人，再推薦群組成員透過Telegram聯絡一名自稱IC3主管的男子。該男子隨後宣稱已找回失款，藉機索取金融資料，讓受害人再次受騙。

FTC最新資料也顯示，美國消費者2025年通報的各類詐騙損失約160億元，創歷史新高；其中冒充政府或企業的詐騙損失達35億元。FTC並強調，真正的政府機構，不會要求民眾付錢才能取得退款，也不會要求轉帳、購買禮卡或加密貨幣。

民眾若接到追款通知，切勿使用對方提供的電話或網站，應自行查找相關政府機構、律師事務所或公司的官方聯絡方式，並在網路搜尋其名稱，加上「詐騙」、「投訴」或「評價」等關鍵字查證。尤其是陌生人主動聯絡、保證追回全部損失，又要求預付費用，幾乎可以視為重大警訊。

若已經付款，FTC建議立即聯絡銀行、信用卡公司、匯款或支付平台，說明交易涉及詐騙並要求撤銷；若使用禮卡，應保留卡片及收據並聯絡發卡公司。加密貨幣交易通常難以逆轉，但仍應盡快通知交易平台。相關案件可向FTC詐騙通報網站及FBI網路犯罪投訴中心報告；60歲以上受害者也可致電全國長者詐騙熱線833-372-8311。

精華 FAQ

  • 二次詐騙是指受害者已遭詐騙後，詐團再利用其急著追回損失的心理，冒充政府、律師或消保組織接觸對方，藉口協助退款，實際上再騙一次。

  • 他們可能精準說出先前損失金額、日期或平台，先建立信任，再要求支付委託費、處理費、行政費，或索取銀行帳戶、信用卡與社安號碼。

  • 不要使用對方提供的電話或網站，應自行查官方聯絡方式並搜尋評價；若已付款，立刻通知銀行、信用卡公司或平台，並向FTC與FBI通報。

FBI 詐騙集團 詐騙

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