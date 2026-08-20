我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

潤了？安踏前CEO徐陽舉家遷美 起飛後才發朋友圈

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

記者趙健／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「1美元遺囑」背後想法，是為證明立遺囑者並沒有忘記這名子女。（示意圖取自Unsp...
「1美元遺囑」背後想法，是為證明立遺囑者並沒有忘記這名子女。（示意圖取自Unsplash/Melinda Gimpel）

在美國，有一個流傳多年的遺產規畫招數：如果父母不想把遺產留給某個子女，與其在遺囑中一毛錢都不給，反而要特意留下「1美元」。看似多此一舉的1美元，背後其實有特殊用意，有人認為這樣做可以避免子女日後爭奪遺產。

MoneyMade報導，「1美元遺囑」背後想法，是為證明立遺囑者並沒有忘記這名子女。如果遺囑完全沒有提到某個孩子，對方日後可能主張，父母並非有意不讓自己繼承，而是遺囑太久沒有更新、起草時出現疏漏，或單純忘了將自己列入其中。

因此，有人會在遺囑中特意留下象徵性的1美元，藉此傳達一個明確訊息：「我沒有忘記你，這就是我決定留給你的數額。」

報導指出，留下1美元並不能阻止子女對遺囑提出法律挑戰，它只能幫助證明立遺囑者並非意外遺漏這名子女。能不能提出挑戰，與最後能不能打贏官司，也是兩回事。單純因為對遺產分配不滿、認為父母偏心或覺得結果不公平，通常不足以推翻一份有效遺囑。

在美國多數州，父母一般可以選擇不把遺產留給成年子女，但重要的是在遺囑中清楚表明，自己知道這名子女存在，而且有意不讓對方繼承，避免留下「是不是忘了他」的疑問。表述方法則須依各州法律而定。

即使遺囑寫明某子女什麼都拿不到，也不代表從此無法挑戰。只是爭議焦點可能從「父母是不是忘了我」，轉向整份遺囑本身是否真正反映立遺囑者的意願。常見挑戰理由包括，立遺囑者簽署時是否具有足夠的行為能力、是否受到他人不當影響或施壓、遺囑是否按照法律要求完成簽署和見證，以及是否涉欺詐、偽造或遺囑已被撤銷等。

另一個常被拿來防止爭產的方法，是在遺囑中加入「禁止爭議條款」（no-contest clause），即受益人若對遺囑提出某些挑戰，就可能失去原本可以繼承的財產。

但問題也來了：如果只留給這名子女1美元，即使加入禁止爭議條款，對方挑戰失敗最多也只損失1美元，幾乎沒有嚇阻作用。但如果留下一筆具有一定金額的遺產，對方在決定是否打官司前，反而需要衡量敗訴損失。

而且各州對禁止爭議條款的規定差異很大。佛州不執行懲罰挑戰遺囑者的相關條款，麻州一般予以承認；紐約及加州則有各自的限制和例外。

另一個易被忽略問題：遺囑並不一定能決定所有財產最後給誰。退休帳戶、人壽保險、死亡給付帳戶，以及部分共同持有財產，可能直接按照受益人指定或所有權安排轉移，不受遺囑內容控制。

精華 FAQ

  • 就是在遺囑中刻意只留1美元給某位子女，藉此表明立遺囑者沒有忘記對方，而是明確選擇只給象徵性金額，避免被主張是疏漏。

  • 因為對方可能主張父母不是故意排除自己，而是遺囑太舊、起草有誤或忘記更新，進而以「被遺漏」為由挑戰遺囑有效性。

  • 不能。它雖可讓挑戰遺囑者承擔失去繼承權的風險，但各州規定差異大，且退休帳戶、保險等財產也未必受遺囑控制。

上一則

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

下一則

華人睡一年多床墊 好市多2000元全額退 客服這麼說

延伸閱讀

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產
北京78歲翁再婚45歲保母遭苛待 靠一份遺囑保住千萬家產

北京78歲翁再婚45歲保母遭苛待 靠一份遺囑保住千萬家產
方見堯律師 8月22日聖市遺產規畫法律免費講座

方見堯律師 8月22日聖市遺產規畫法律免費講座
美代孕業缺監管 難護孕母、家長、孩子

美代孕業缺監管 難護孕母、家長、孩子
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

熱門新聞

報告指出，全球航空公司平均每1000名旅客約有6.3件行李處理不當。（記者趙健/攝影）

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

2026-08-16 16:02
以創新可水洗紙袋聞名的Out of the Woods進駐好市多，推出限量超大托特包三入組。（Out of the Woods網頁）

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

2026-08-15 22:30
巴菲特曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在沒有太多負擔情況下，即使沒有大量現金也可以安心維持退休生活。 （美聯社）

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

2026-08-14 20:12
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
南加華人租車駕駛近兩個月後在高速路遭警方攔下，才發現車輛登記、車牌及相關文件均有問題。（圖／受訪者提供）

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

2026-08-15 20:41
專家建議，冰箱門留給調味醬、飲料等耐溫變化食品；牛奶、雞蛋、乳製品及剩菜放在內部層架、靠近後方的位置；生肉、家禽及海鮮則密封後放在最下層。（記者趙健／攝影）

大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡

2026-08-17 14:23

超人氣

更多 >
當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗
恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑

恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
中國祭邊控／新規9月15日實施 南加華人怕回不來

中國祭邊控／新規9月15日實施 南加華人怕回不來
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進