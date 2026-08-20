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加密貨幣世紀騙案 華男配合調查有功 免罰款+還錢

記者楊青/即時報導
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FTX 前聯合創始人兼首席技術長王紫霄（Gary Wang）因配合政府調查，獲免...
FTX 前聯合創始人兼首席技術長王紫霄（Gary Wang）因配合政府調查，獲免追討金錢罰款及不法所得，但被禁止交易5年，8年內不得向CFTC註冊。（路透社）

曾震撼全球加密貨幣市場的FTX崩潰案，再有新進展。美國商品期貨交易委員會（CFTC）19日宣布與FTX兩核心高管達成和解，前FTX共同創辦人兼首席技術官王紫霄（Gary Wang），及Alameda Research對沖基金前主管Caroline Ellison，雖被認定涉FTX及Alameda的欺詐行為，但因兩人積極配合政府調查並出庭指證FTX創辦人、被稱為加密貨幣之王的Sam Bankman-Fried（SBF）。CFTC決定不向兩人追討金錢罰款及不法所得。

但與此同時，33歲的王紫霄被禁止交易5年，並在8年內不得向CFTC註冊；31歲的Ellison則被禁止交易5年，10年內不得向CFTC註冊。

從MIT、Google到FTX核心創辦人

王紫霄在FTX崛起時，幾乎從不公開露面。2022年FTX突然倒閉，他甚至被形容為「神祕人物」：公開照片極少，社交媒體及職業履歷資訊也相當有限。根據相關檔案資料，王曾就讀麻省理工學院，主修數學與電腦科學，畢業後曾在谷歌工作，之後與SBF共同創辦FTX。在FTX官網當時公布的管理團隊中，SBF與王是僅有的兩名擁有「Founder」頭銜的人，而王同時擔任CTO，負責交易平台的技術架構。

與擅長公開演講、接受媒體採訪的SBF相比，Wang幾乎生活在聚光燈之外。2022年FTX倒閉前後，曾與他共事的人形容他沉默寡言、痴迷於程式設計，經常在家工作，很少出現在辦公室。

但2022年11月，FTX在短短數天內，從全球最大的加密貨幣交易平台之一陷入流動性危機，最終申請破產。王紫霄成為新聞焦點。

FTX破產後，外界發現公司內部財務與技術管理存在嚴重問題。當時還發生一宗至今令人印象深刻的「黑客事件」：FTX申請破產不久，大量加密貨幣從FTX錢包被轉出，市場一度估計有數億美元資產遭竊取。由於事發恰逢FTX破產，加上轉帳權限極高，當時社群出現大量猜測，包括黑客是否可能是公司內部人員。

當時有資料顯示，王在FTX倒閉前一天，仍在GitHub提交程式碼，在短短兩天内分別提交19次和5次，因相關程式碼屬私人項目，外界無法看到具體內容。

FTX內部資金管理問題 王紫霄成為焦點

FTX崩潰後的調查揭露，SBF曾透過FTX內部軟體系統的特殊設置，使資金可以在不觸發一般風險警報的情況下，轉移至Alameda Research。相關調查後來成為FTX刑事案的重要部分。

FTX內部調查發現，公司會計系統存在「後門」，讓SBF可以進行可能影響公司財務狀況的操作，而不必觸發一般警報。

作為SBF核心圈的王紫霄，最終選擇與政府合作，讓FTX案件的調查出現戲劇性轉折。因曾參與FTX的創辦及技術開發，王的作證讓調查部門對交易平台運作、客戶資金系統，以及Alameda與FTX之間的資金關係有第一手了解；而作為Alameda Research主管，Ellison在SBF刑事審判期間出庭作證，描述Alameda如何使用FTX客戶資金填補自身虧損。兩人的證詞成為檢方建立案件的重要部分。SBF最終於2023年被陪審團裁定7項重罪全部成立，2024年被判25年監禁。

合作從寬 不追討不法所得及罰款

CFTC執法部門主管David Miller表示，兩名關鍵證人的合作，使得本案水落石出。但CFTC同時指出，王與Ellison確實是FTX及Alameda欺詐行為中的高層人員，因此必須接受交易及監管註冊禁令；考慮到兩人對相關調查提供「重大協助」，監管機構沒有要求兩人支付金錢處罰或交還不法所得。

此前，FTX前高管Ryan Salame沒有選擇與檢方合作，2024年被判超過7年監禁；另一前工程主管Singh雖同樣配合調查，但今年4月仍被CFTC要求返還約370萬元不法所得，並接受暫時性的交易及註冊禁令。

Sam Bankman-Fried前女友、對衝基金負責人Caroline Ell...
Sam Bankman-Fried前女友、對衝基金負責人Caroline Ellison因配合政府調查獲免追討金錢罰款及不法所得，但被禁止交易5年，10年內不得向CFTC註冊。（路透社）

精華 FAQ

  • CFTC認為兩人雖涉FTX與Alameda欺詐，但在調查中提供重大協助，並出庭作證指證SBF，對釐清案情有關鍵作用，因此決定不追討金錢罰款及不法所得。

  • 王紫霄被禁止交易5年，且8年內不得向CFTC註冊；Ellison同樣被禁止交易5年，並在10年內不得向CFTC註冊。兩人仍須承擔監管層面的後續限制。

  • 王紫霄提供FTX技術與資金系統的第一手資訊，Ellison則揭露Alameda使用FTX客戶資金填補虧損，兩人的證詞成為檢方核心證據，最終促成SBF被定罪並判刑25年。

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