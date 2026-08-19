消失近10年 好市多人氣熟食回歸 粉絲：每次逛店都找

好市多消失近十年的希臘風味烤雞義大利麵沙拉近日重新上架，內含烤雞、菲達起司、卡拉馬塔橄欖、朝鮮薊心、番茄及紅洋蔥。（取自Costco官網）

好市多 （Costco ）熟食區經常推出方便又具飽足感的即食餐點，其中一款曾在近十年前悄然下架的希臘風味義大利 麵沙拉，如今意外重新上架，消息曝光後引發粉絲熱議。有人直呼，這是他「最喜歡的義大利麵沙拉」，多年來每次逛好市多都會下意識尋找，沒想到真的盼到它回歸。

美食網站Allrecipes報導，這款名為「希臘風味義大利麵沙拉佐烤雞與醬汁」（Greek Pasta Salad With Rotisserie Chicken and Dressing）的熟食，過去曾是好市多夏季限定商品，約於2016或2017年停止販售。時隔近十年後，日前再度出現在好市多熟食櫃。

這款沙拉以筆管麵為主體，加入菲達起司（Feta）、卡拉馬塔橄欖、番茄、紅洋蔥及好市多招牌烤雞，並搭配希臘風味沙拉醬。豐富配料讓它不只是一般配菜，也能作為正餐，尤其適合炎熱夏天、不想開火做飯的消費者。

專門分享好市多商品的Instagram帳號「Costco Hot Finds」近日發現這款商品重新上架。帳號經營者表示，自從它消失後便一直在尋找，並指出其中的希臘風味醬汁是最大亮點。

由於商品下架時間太久，一些念念不忘的粉絲過去甚至自行研究仿製食譜，希望重現記憶中的味道。有網友分享，可使用浸泡朝鮮薊的橄欖油，再加入卡拉馬塔橄欖罐中的醋汁及義式香料，自製接近原版的沙拉醬。

這款希臘風味義大利麵沙拉目前售價為每磅4.99美元。不過，好市多各地門市進貨及庫存情況可能不同，且這類熟食可能具季節性，想嘗鮮或重溫舊味的消費者，可先向附近門市查詢，以免再次錯過。