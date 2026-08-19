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退房前別急著走 專家曝「這動作」防被收冤枉費

記者謝雨珊／即時報導
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退房前替飯店房間拍幾張照片，其實也是旅途中值得養成的習慣。（路透）
退房前替飯店房間拍幾張照片，其實也是旅途中值得養成的習慣。（路透）

根據Travel + Leisure報導，出國旅遊入住飯店時，多數人會拍攝景點、美食與建築，卻很少有人想到，退房前替飯店房間拍幾張照片，其實也是旅途中值得養成的習慣。

旅館業者與經常出差的空服員表示，退房前拍下房間現況，不僅可以避免日後被指造成房間損壞，也能確認是否遺漏個人物品，甚至在發現物品遭竊時，留下重要紀錄。

Gateway Private Equity Group飯店業主兼管理合夥人Michael Stohler表示，只要照片具有日期與時間標記，拍下房間狀況「從來不會是壞事」。他指出，飯店客房通常都有清潔人員逐項檢查的清單，房客入住前若已存在損壞，也應事先記錄。

Stohler也提醒，除了退房前拍照，入住後的第一時間回報房間狀況同樣重要。部分飯店會在入住約20分鐘後，透過手機跳出問卷，詢問房客入住流程及房間狀況。房客若發現家具磨損、迷你吧物品短缺或房內有吸菸痕跡等，都應立即具體回報。

他表示，如果房客表示房間「一切正常」，或完全沒有回覆相關通知，之後飯店才發現明顯損壞，房客日後要提出異議可能會更加困難。

一名經常出差的美國航空空服員也認為，入住及退房前拍照，雖然看似「多此一舉」，卻可能成為避免爭議的重要證據。她形容，這就像寄回商品時先拍下包裹標籤，萬一包裹在寄送途中遺失，至少可以留下證明。

拍照的另一個用途，是防止個人物品遺失或遭竊。

一名阿拉斯加航空空服員表示，她習慣拍下房間及行李的照片，以確認個人物品是否曾遭動過。她曾有一條昂貴圍巾從行李箱中被偷走，直到回家後才發現。如果當時有拍照，不僅可以作為紀錄，也能在離開飯店前及時發現問題並處理。

此外，拍攝房間還有一個容易被忽略的實用功能，就是記住房間號碼。

一名退休聯合航空空服員表示，長途旅行或經歷疲憊的一天後，她有時會忘記房間號碼。飯店房卡套可能掉落或遺失，此時只要事先拍下一張房門照片，就能迅速確認房間位置，避免回頭詢問櫃台的尷尬。

專家表示，現在幾乎人人都有智慧型手機，拍照只需幾秒鐘。旅客入住飯店後，可以先快速拍下房間整體、家具、浴室、迷你吧、明顯磨損處及個人物品擺放位置，退房前再拍一次房間現況。

雖然大多數飯店並不會無故向房客收取損壞費用，但多留一份影像紀錄，既能防範意外，也能提醒自己是否遺漏物品。對經常旅行的人而言，這個看似不起眼的小習慣，或許能在關鍵時刻省下不少麻煩。

退房前替飯店房間拍幾張照片，其實也是旅途中值得養成的習慣。（美聯社）
退房前替飯店房間拍幾張照片，其實也是旅途中值得養成的習慣。（美聯社）

精華 FAQ

  • 因為照片可留下房間當下狀況的證據，避免日後被指控造成損壞而收取冤枉費，也能在發生物品遺失或爭議時，提供清楚的時間紀錄。

  • 若發現家具磨損、迷你吧物品短缺、浴室異常或房內有吸菸痕跡，都應盡快向飯店具體回報，避免之後被認定是房客造成，增加申訴困難。

  • 照片還能幫助確認個人物品是否被動過、及早發現遺失或遭竊情況，並可記住房號，當房卡套遺失或旅途疲憊時，能快速找到自己的房間。

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