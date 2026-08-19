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關稅127.5%也划算 Waymo用中國製無人車南加上路

關稅127.5%也划算 Waymo用中國製無人車 南加全面上路

記者張庭瑜╱即時報導
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Waymo新款Ojai無人計程車採寬大車門設計，方便乘客上下車。（Waymo官網...
Waymo新款Ojai無人計程車採寬大車門設計，方便乘客上下車。（Waymo官網截圖）

在洛杉磯使用無人計程車Waymo的旅客，如今可能搭到新款「奧海（Ojai）」無人計程車。Waymo 19日宣布，經過數月有限度測試後，這款專為全自動駕駛載客服務打造的純電動車，已正式向包括洛杉磯在內的南加地區乘客開放。而Ojai是由中國吉利集團旗下「極氪（Zeekr）」製造，即使支付127.5%關稅，仍比其現在使用的Jaguar I-PACE便宜。

Waymo指出，乘客目前還不能指定搭乘Ojai，系統會依附近車輛供應情況派車，可能搭到Ojai，也可能仍由Jaguar I-PACE接送。未來計畫讓乘客叫車時自行選擇車款。與Jaguar I-PACE不同，Ojai並非由一般乘用車改裝，而是從設計之初便以無人駕駛載客為用途。

Ojai外型方正、類似廂型車，採較高車身及寬敞車廂設計，並配有類似電梯門的寬大車門，方便乘客上下車。Waymo形容車內如同「現代客廳」，提供寬敞座位及娛樂功能。新車先前已在洛杉磯進行數月測試，期間向部分搶先體驗的乘客提供免費搭乘。

據MoneyWise報導，對Waymo來說，即使加上高額關稅，從中國進口電動車依舊划算。Waymo公司目前使用的捷豹I-Pace（Jaguar I-Pace）電動車，加裝Waymo的自動駕駛系統後，每輛車成本可能達20萬美元以上。

相較之下，根據多家媒體引用的美國進口申報資料，奧海每輛成本約在3萬8000美元，加上127.5%關稅後，價格增至約8萬6500美元，再加上安裝自動駕駛軟硬體系統約2萬5000美元，總成本超過10萬美元，比捷豹電動車划算許多。

據悉，高關稅並不意味著禁止企業從海外進口商品。不過奧海車在運抵美國前，會先拆除所有感測器及運算系統，因中國製造的車輛被嚴格禁止在美國道路上搜集數據。

Waymo會在亞利桑納州梅薩（Mesa）一座工廠內，替每輛車安裝自家的自動駕駛系統（Waymo Driver）。該公司指出，最新的第六代Waymo Driver 6使用的感測器數量較前一代少，更具成本效益，也提升在惡劣天候下的駕駛性能，及高解析度視覺辨識能力。

過去Waymo的Robotaxi也曾發生多起問題，包括車輛駛入封閉的高速公路施工區、闖紅燈，甚至撞上行人等。

除洛杉磯外，Ojai目前也在橙縣與聖伯納廷諾縣等南加地區投入使用；南加以外，則有鳳凰城及舊金山等地。Waymo計畫今年稍晚在丹佛、聖地牙哥及拉斯維加斯向部分乘客推出Ojai，之後再拓展至更多城市。

公司近期也陸續為叫車服務加入Gemini人工智慧功能，並重新設計使用者介面，以提供更個人化的乘車體驗。

精華 FAQ

  • Waymo開放的是新款「Ojai」無人計程車，已在洛杉磯、橙縣與聖伯納廷諾縣等南加地區正式投入乘客服務，並會依車輛供應情況派車。

  • 因為即使加上127.5%關稅，Ojai的總成本仍低於現有的Jaguar I-PACE，加裝Waymo自動駕駛系統後仍較划算，對公司具成本優勢。

  • Ojai運抵美國前會先拆除感測器與運算系統，避免中國車輛在美國道路蒐集數據；之後再於亞利桑納州工廠安裝Waymo Driver，完成自駕化配置。

Waymo 南加 關稅

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