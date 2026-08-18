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三秒複製聲音 AI詐騙難防？專家教你一招破解

記者張庭瑜/蒙特利公園市即時報導
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加州金融保護與創新局專責外展專員Sally Westlake在金融保護論壇上，介...
加州金融保護與創新局專責外展專員Sally Westlake在金融保護論壇上，介紹詐騙者常用的收款方式，包括銀行轉帳、現金、加密資產、禮品卡及金條。（記者張庭瑜/攝影）

只要三秒鐘錄音，詐騙者就可能利用人工智慧（AI）複製聲音並用來行騙。加州金融保護與創新局（DFPI）專責外展專員Sally Westlake日前在洛杉磯台美商會與美華銀行公會合辦的金融保護論壇，解析近年常見詐騙手法，並建議家人之間事先約定一組隨機且毫無邏輯的「暗語」，用於應對可能的詐騙。

冒名詐騙尤其值得警惕。Westlake舉例，祖父母可能接到「孫子在墨西哥衝浪出事被關」等類似電話，詐騙者往往事先從社媒蒐集家庭資訊，連家人旅遊地點及喜好都可能掌握。如今加上AI仿聲技術，只需數秒錄音便可能複製聲音；她曾遇過母親接到女兒遭綁架的求救電話，因聲音極為逼真，深信電話另一端就是女兒。

Westlake建議家人事先約定一組隨機且毫無邏輯的「暗語」，例如「三盞環形燈太刺眼」，避免使用舊住址、學校吉祥物或度假地點等可從網路查到的資訊，並告知每一位有手機的家人。一旦接到親友遭綁架、被捕或急需匯款等電話，可要求對方說出暗語確認身分。

投資及技術支援詐騙同樣常見。Westlake提醒，社媒上推薦特定加密資產的網紅，多是收取高額費用代為發文給數百萬追蹤者，並非投資建議，投資前應自行研究。技術支援詐騙則常以「電腦中毒」等彈出視窗製造恐慌，誘導受害者交出遠端控制權。她曾接觸一名聖塔芭芭拉長者，遭詐騙者以公開不實照片等方式恐嚇，最終分批付款，累計損失50萬美元。

Westlake引述聯邦調查局（FBI）網路犯罪報告指出，2025年全美詐騙損失逾210億美元，較前一年增加26%，但平均僅約四分之一民眾會通報。部分受害者因難堪、不知向何處申訴，或認為記取教訓即可而未報案，實際損失可能更高。加州與德州的總損失及報案件數，均居全美前列。

她說，詐騙者主要透過電話、電子郵件及簡訊下手。來電顯示並不足以判斷真偽，詐騙者可利用技術偽造號碼；政府機關不會無故以逮捕相脅，要求民眾電話付款、購買禮品卡或前往加密貨幣機台匯款。她建議讓可疑來電轉入語音信箱，再自行查找官方電話回撥確認。

電子郵件詐騙也愈來愈難辨識。Westlake說，詐騙者可盜用PayPal、亞馬遜、蘋果等企業商標，再利用AI生成通順逼真的內容大量寄送。若收到未預期的購買或帳戶通知，不要點擊信中連結或撥打信件提供的電話，應自行尋找企業官方網站及客服管道查證。

Westlake建議定期調閱信用報告，民眾可透過聯邦法規認可的官網annualcreditreport.com免費申請；若發現未申請的信用卡或陌生帳戶，應立即通報信用報告機構，並可設定詐欺警示或信用凍結，防止他人冒用身分開設新帳戶。加州金融保護與創新局提供金融詐騙相關諮詢及申訴服務，免費電話866-275-2677。

精華 FAQ

  • 因為詐騙者只要取得約3秒錄音，就可能用AI複製聲音，再結合社群蒐集到的家庭資訊，製造出極逼真的求救或借錢情境，讓受害者在慌亂中上當。

  • 事先約定一組隨機、無邏輯且不易被網路查到的暗語，例如只有家人才知道的口令；若接到綁架、被捕或急需匯款電話，就要求對方先說出暗語再確認。

  • 不要直接相信來電顯示或信件內容，也別點連結、回撥信內電話；應讓來電進語音信箱，再自行查官方網站與客服回撥查證，並留意信用報告是否有異常帳戶。

墨西哥 洛杉磯 詐騙

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