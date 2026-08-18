刷卡又跳出小費選項？這15種場合不給也不用內疚

隨著小費提示出現在愈來愈多消費場合，「小費疲勞」引起熱議；其實，看到小費選項並不代表一定要給。（圖／AI生成）

在美國消費，刷卡結帳時螢幕突然跳出「15%、20%、25%」甚至更高的小費 選項，已成為不少人的日常。從買杯咖啡、拿個麵包，到自取外賣，有時明明沒有接受多少服務，手指移到「No Tip」卻還是會猶豫一下，甚至莫名產生內疚：店員就站在面前，不給是不是太小氣、失禮？Crafting Your Home報導，隨著小費提示出現在愈來愈多消費場合，「小費疲勞」引起熱議；事實上，看到小費選項，並不代表一定要給。

最明顯例子是自助結帳、網路購物、自己加油及自動洗車。這些場合幾乎沒有工作人員直接提供個人服務，即使付款系統出現小費選項，也沒有給小費義務。零售店、電影院等也類似，單純完成結帳並不是傳統需要支付小費的服務。

容易讓人糾結的，是咖啡店、速食店和餐車。如今不少櫃台刷卡機會直接顯示20%甚至更高的小費選項，但如果顧客是在櫃台點餐、立即付款，再自己拿取餐點，與有服務生全程服務的餐廳不同，小費通常屬自願，而非必須。

咖啡店是近年小費爭議最集中地方之一。如果咖啡師記得熟客喜好、製作複雜飲品或提供額外服務，顧客當然可以用小費表達感謝；但如果只是一次普通的櫃台交易，不給小費也不必感到內疚。

另一個很多人拿不準的，是自己到餐廳取外賣。雖然餐廳工作人員仍需準備、包裝餐點，不少付款系統也會要求選擇小費，但這與外送或內用桌邊服務不同。麵包店也是同樣道理。

自動洗車與人工洗車則要分清楚。如果只是把車開進自動洗車設備，通常沒有給小費的必要；但若工作人員另外提供手工擦乾、清潔車內或精細清潔等服務，情況就不同，可依服務程度考慮給小費。

有些場合甚至不適合給小費。醫師、律師、會計師等專業人士已透過專業服務費取得報酬；政府工作人員同樣不應隨意給小費。若想表達感謝，可以改用感謝信、正面評價等方式。

另外一個容易多付錢的情況，是帳單已經包含服務費或小費。部分餐廳及其他商家會自動加入service charge或gratuity，結帳前最好仔細查看帳單，再決定是否額外給小費，以免重複支付。

報導提醒，付款螢幕出現小費選項，並不代表顧客有義務支付。現在有些系統預設的小費比例甚至從20%起跳，加上店員就在面前，很容易讓人因為尷尬或壓力而按下小費。

不過，「可以不給」並不代表所有場合都應停止給小費。傳統桌邊服務餐廳、外送人員及部分飯店服務等，小費仍是普遍慣例。真正重點是分清楚，眼前這筆小費究竟是在感謝實際服務，還是只因為結帳螢幕剛好跳出「Tip」選項。