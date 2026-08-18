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帶到廁所用塑料袋套頭再掐死 華男護工殘殺2長者

記者王若然／波莫那即時報導
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發生命案的養老院地點。（記者啟鉻／攝影）
發生命案的養老院地點。（記者啟鉻／攝影）

華人護工李建春（Jianchun Li，音譯）涉嫌約三年前在安養院殺害兩老人案，日前在波莫那（Pomona）高等法院展開陪審團審理（Jury Trial）。隨著庭審進行，更多案件細節流出，包括李建春殘忍的殺人手法。

案件發生在鑽石吧市Sapphire Canyon路、名為「Happy Home Care For Elderly」的養老設施內。案發時，李建春負責於午夜至第二天上午8時之間，照顧數名老人。案發的2023年6月24日，監控錄像顯示，李建春分別將75歲的Monica Moon Lee與83歲的Hee Sook Park攙扶送進衛生間。當時兩老人中有一位是精神意識良好的狀態（mentally independent）。

檢方表示，在衛生間，李建春先將老人頭上系好塑料袋，再用電線勒住老人脖子，並雙手掐住受害人脖頸。李建春完成對一名受害人的作案後，再將第二位老人送至衛生間作案。兩起案件手法一致。兩名受害者被發現時，頭上都系有塑料袋，脖子上也被發現纏有電線。

檢方證人、驗屍官Grant Ho作證，兩名被害人均死於由頸部受壓及悶死（suffocation）導致的「窒息（asphyxia）」，因此判定為謀殺。

檢方在庭審中還指出，李建春曾在案發前用手機進行谷歌搜索，包括「掐死某人需要多長時間？」「加州謀殺會判幾年？」「美國一級謀殺罪會判幾年？」「在洛杉磯殺四個人會判終身監禁嗎？」李建春在被捕時，曾向警察承認殺死兩人，並說，「我腦子只剩一個想法，自己會被安樂死。」「之後，我感覺，如果我被關進監獄，後果是，要麼我會再殺一個人，要麼我會被殺死。」

檢方展示的照片證據，包括命案現場失去生命體徵的被害人；一名穿戴心肺復甦裝置的女性；塑料袋；錄有關鍵視頻的光碟；以及兩位被害人遺體照片。

李建春已「精神失常（insanity）」為由不認罪。而檢方曾就此向法官提出不應將被告的精神評估當作辯方的呈堂證供。

本案目前仍在波莫那法院持續庭審中。

李建春涉嫌謀殺兩位老人案近日在波莫那法院進行陪審員審判。（記者王若然／攝影）
李建春涉嫌謀殺兩位老人案近日在波莫那法院進行陪審員審判。（記者王若然／攝影）

精華 FAQ

  • 檢方指他在鑽石吧市 Sapphire Canyon 路的「Happy Home Care For Elderly」安養設施內，殺害了75歲的 Monica Moon Lee 與83歲的 Hee Sook Park，兩人都是住在該機構的長者。

  • 庭上說法是，他先將塑料袋套在被害人頭上，再以電線勒住脖子並徒手掐頸，之後又用同樣方式對第二名長者下手；驗屍結果認定兩人皆死於頸部受壓及悶死造成的窒息。

  • 此案除涉2死命案外，還涉及被告精神失常抗辯與事前預謀跡象。檢方提出其手機搜尋謀殺刑期、現場監視畫面、塑料袋與遺體照片，並指出他被捕時曾承認殺人。

華人

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