25歲的周希達（Darren Shida Zhou，音譯）曾任高盛公司（Goldman Sachs）分析師，今年5月29日被捕。ChatGPT向聯邦調查局（FBI）通報他數月來向聊天機器人發送大量可疑訊息。（Palm Beach Mugshot Zone）

佛州 一華男日前被判八年緩刑，此前他曾向聊天機器人ChatGPT透露綁架、強姦並殺害前女友的犯罪計畫。在一則訊息中，他寫道，如果前女友不給他第二次機會，就計畫強姦、殺害她，然後自殺。

據South Florida Sun Sentinel等媒體綜合報導，佛州棕櫚灘縣警局（Palm Beach County）指出，25歲的周希達（Darren Shida Zhou，音譯）曾任高盛 公司（Goldman Sachs）分析師，今年5月29日被捕。ChatGPT向聯邦調查局（FBI ）通報他數月來向聊天機器人發送大量可疑訊息。

「我要在這個月底殺了她，」周希達在其中一則訊息中寫道，內容涉及他的21歲前女友。兩人曾交往數月，並於今年3月分手。在另一則發給聊天機器人的訊息中，周希達寫道：「如果她不給我第二次機會，我就強姦、殺了她，然後自殺。」

警局指出，這些訊息從兩人分手後不久開始發送，一直持續到5月。在這些訊息中，周希達一再詳細描述他計畫殺害前女友及其家人的想法。其中一些訊息包含具體計畫，以及他對前女友日常作息和行蹤了解。周希達稱，他知道前女友去哪裡打球，並且「事先制定一套完整計畫」，打算「把車停在她車旁，拿著鮮花接近，如果她拒絕，就拔槍殺了她，然後自殺」。

他還多次使用一次性手機號向前女友發送威脅簡訊，並在她生日當天匿名發送訊息，內容包括：「你今晚生日出去玩的時候，我要強姦你，賤人。等不及要聞聞你的味道了。」另一則簡訊提到「南奧利弗社區中心」（South Olive Community Center），當時前女友正在該社區中心。周希達告訴聊天機器人，他購買AR-15步槍，並向前女友發送槍枝、束帶及乳膠手套照片。周希達在發給聊天機器人的訊息中甚至表示，他要去前女友家，殺害「她全家」。

周希達的前女友表示，她曾收到來自陌生號碼的訊息，認為其中一些訊息與周希達有關，且部分內容帶有威脅及騷擾性質，因此擔心自己及家人的安全。前女友還指出，她當時沒有向執法部門舉報周希達，因為雖然害怕，但不希望對方的行為進一步升級。

警方表示，比對ChatGPT紀錄、前女友提供的截圖及陳述等證據後，調查人員認為已具備足夠的合理根據，因此提出相關刑事指控。據悉，周希達本月13日出庭認罪，法官Scott Suskauerer在其認罪後判處8年緩刑。

根據法院裁定，周希達在緩刑最初兩年必須佩戴GPS電子腳鐐，完成法院核准的施暴者介入課程（Batterer's Intervention Program），接受住院式治療並完成後續建議療程，同時還須接受心理健康評估及必要治療。此外，他在緩刑期間不得持武器或槍械，並被法院下令不得與受害人有任何聯繫。