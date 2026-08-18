全美高中排名揭曉 南加多華人區學校名列前茅

聖瑪利諾高中排名全國第164。（聖瑪利諾高中）

美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）最新公布2026-27年度全美最佳公立高中排名，加州 25所公立高中躋身全美前190名，南加 多個華人家庭高度關注的學區持續保持強勢，惠特尼、牛津、聖瑪利諾 高中列前茅。

全美約2萬7000所公立高中參加此次評比，最終近1萬8000所高中進入排名。排名綜合六大表現指標，包括學生成績、在州政府規定測驗中的學業表現、畢業率、大學升學準備程度、學校服務弱勢學生的能力等。此外，學校學生參加及通過AP與IB（國際文憑課程）考試的情況、課程廣度，以及整體學生學習成果，也納入評比。

南加多所華人熟悉名校，進入全國前200。其中北好萊塢的Science Academy STEM Magnet以全美第10、加州第一的成績領先全州。這所專注科學、科技、工程與數學（STEM）的公立高中，是洛杉磯地區最具競爭力的高中之一。

華人和亞裔學生比例很高的喜瑞都惠特尼高中，排名全美第11、加州第二；橙縣的牛津高中（Oxford Academy）排全美第17、加州第三。洛杉磯港區Wilmington的 Dr. Richard A. Vladovic Harbor Teacher Preparation Academy排全美第24；Gilroy的Dr. T.J. Owens Gilroy Early College Academy第37。卡森市的California Academy of Mathematics and Science第69；聖地牙哥Canyon Crest Academy第106名；洛杉磯的Girls Academic Leadership Academy Dr. Michelle King School STEM第113名。

南加華人聚居城市：聖瑪利諾高中排164；拉肯那達高中第182；亞凱迪亞高中第690；阿罕布拉馬凱博高中第967；南巴沙迪那高中第309；鑽石吧高中456；核桃高中774。

此次榜單似乎打破優秀高中長期集中在某些城市和地區的傳統，為家長購屋和學生選擇學校提供參考。值得注意的是，U.S. News此次排名並不是單純比較SAT或ACT等標準化考試成績，而是試圖從學生學習成果、升學準備及不同背景學生的教育表現等多個面向評估學校，期望整體呈現教育表現。

喜瑞都惠特尼高中名列全國第11。（惠特尼高中官網）