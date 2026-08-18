去年曾海外購物？這類消費者開始收到意外退款

去年曾向海外賣家購物，並在包裹入境時透過FedEx、UPS或DHL直接繳納關稅的民眾，近期不妨查看信用卡或銀行帳戶。（美聯社）

去年曾向海外賣家購物，並在包裹入境時透過FedEx、UPS或DHL直接繳納關稅 的民眾，近期不妨查看信用卡或銀行帳戶。部分運輸業者收到聯邦政府 退還的關稅後，已陸續把款項退給當初實際付款的顧客；部分退款不須主動申請。

美聯社報導，這波退款源自聯邦最高法院今年2月的裁決。川普 總統2025年3月依據1977年「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act），對幾乎所有國家的進口商品加徵大規模關稅。最高法院裁定，該法並未授權徵收這些關稅，政府因此必須退回已收取的款項。

美國海關暨邊境保護局（CBP）建立分階段退款機制，目前已向原先繳納關稅的企業退還約1000億元。不過，這並不代表一般家庭能拿回相同程度的支出。稅務研究機構Tax Foundation估計，2025年相關關稅平均使每個美國家庭增加約1000美元負擔，但多數消費者是透過商品漲價間接承擔成本，很難確認個別商品有多少價格來自關稅。

較有機會直接收到退款的，是購買海外商品後，由運輸業者先代繳關稅、再向收件人收費的消費者。這類情況較常見於規模較小的海外賣家；大型零售商通常自行處理進口關稅，再透過帳單項目、調整商品種類或提高售價轉嫁部分成本。

FedEx表示，已著手把從政府收到的8億美元關稅退款，消費者不須另外申請，但可在FedEx關稅退款查詢網站（https://ieepa-refunds.fedex.com）輸入包裹追蹤號，查看相關貨件是否有退款，以及公司是否已收到CBP退回的款項。退款將陸續退至信用卡或銀行帳戶。

UPS公司今年4月表示，曾代客戶繳納50億美元關稅，第一階段已向政府申請退回5億美元。顧客預計可在該公司收到財政部退款後的一至三個月內取得款項。DHL也表示，已為其擔任登記進口商的絕大多數合格貨件提出退款申請，並陸續把收到的款項退還顧客。

不過，最高院裁決只涉及依據IEEPA徵收的關稅，並非所有進口關稅都被取消。最惠國待遇關稅，以及依「貿易擴張法」第232條、「1974年貿易法」第122條和第301條徵收的關稅仍有效。

大型零售商方面，亞馬遜（Amazon）今年第二季已收到6億美元關稅退款。財務長Brian Olsavsky表示，公司只在少數情況下能明確追查特定進口費用由消費者承擔；若能確認，將主動聯絡顧客並自動退款。

目前全美消費者已針對亞馬遜、沃爾瑪、Nike、好市多（Costco）等零售商提出超過80宗擬議集體訴訟，但尚無案件獲法院認證為集體訴訟。美聯社指出，消費者要證明支付的漲價金額直接來自特定關稅，可能相當困難。