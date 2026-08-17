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從願意退到「沒人強迫你買」好市多關稅退款令人看傻

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好市多面對消費者集體訴訟，要求發還政府給予該公司的關稅退款，但律師反駁「沒有人強...
好市多面對消費者集體訴訟，要求發還政府給予該公司的關稅退款，但律師反駁「沒有人強迫消費者購買好市多產品」。（美聯社）

面對會員集體訴訟要求退還關稅好市多Costco）曾聲稱，會以某種形式向其會員發還關稅退款；但近日該公司律師表示，「沒有人強迫消費者購買好市多商品」。

自今年2月下旬最高法院推翻川普總統的關稅政策後，至今接近六個月，數以千計的公司現正面對消費者集體訴訟，要求公司向消費者發還他們曾承擔的關稅退款。這些公司包括倉儲式超市巨頭好市多（Costco），現時正面訴訟中，其律師以多個觀點反駁會員提起的訴訟。

Fast Company新聞網報導，有關上述退還關稅的訴求，一個懸而未決的問題是政府將如何及何時退還關稅。

自從2025年白宮實施關稅日，並自詡該政策因解決貿易逆差問題而將該日譽為「解放日」以來，消費者即以更高的價格購買各種產品（由家具到人字拖等），即使最昂貴的電子產品也未能倖免。根據NBC新聞報導，一些公司如任天堂，現在卻告訴消費者，由於他們同意以更高價購物，因此無權獲得退款。

倉儲式零售超市巨頭好市多，目前亦正面對消費者集體訴訟，要求該公司將從政府獲得的任何退款，轉回到消費者身上。

在訴訟中，好市多的律師強調訴訟的「推測性本質」，以淺白的語言理解，就是好市多一直認為作為原告的消費者，無權享受更低價格，指責原告正在攻擊一個「稻草人」，即政府對關稅解放作用的信念。

好市多亦辯稱，由於關稅的影響只屬推測性質，因此無需退還關稅；該公司亦反駁稱，沒有人強迫消費者購買好市多產品，儘管消費者是被稱因關稅而令價格上升的情況下，仍願意購買。

然而，好市多執行長Ron Vachris曾公開表示：該公司將「以某種形式」向會員退還美國關稅。只是，具體形式亦尚未確定。這令好市多成為表示會向顧客退款的少數幾家公司之一。

根據華爾街日報報導，迄今為止，蘋果、耐吉（Nike）和聯邦快遞（FedEx）等40家標普500指數成分股公司，已獲得政府的退款，僅上個季度就取得約96億美元的退款。當中，僅僅是蘋果一家就獲得近22億美元的退款。這些公司中，部分已開始把退款發還給消費者。

精華 FAQ

  • 因為會員主張公司若從政府拿回關稅退款，應把相關利益回饋給消費者；但好市多認為關稅影響與退款責任都屬推測，因而遭到訴訟。

  • 律師指出原告是在攻擊一個「稻草人」，並強調沒有人強迫消費者購買好市多商品，因此公司不應因關稅或價格變動而負退款義務。

  • 執行長Ron Vachris曾公開表示，會以某種形式向會員退還美國關稅，但具體方式尚未確定；這與律師在訴訟中的強硬抗辯形成對比。

好市多 關稅 Costco

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