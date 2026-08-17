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美國人怕「退不了休」 專家揭3大退休儲蓄策略

記者謝雨珊／即時報導
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金融服務公司Thrivent最新調查顯示，面對高通膨、生活成本上升及經濟不確定性...
金融服務公司Thrivent最新調查顯示，面對高通膨、生活成本上升及經濟不確定性，退休儲蓄成為許多美國家庭的重要課題。（示意圖，取自unsplash）

近半數美國在職人士擔心自己可能永遠無法真正退休。金融服務公司Thrivent最新調查顯示，面對高通膨、生活成本上升及經濟不確定性，退休儲蓄成為許多美國家庭的重要課題。專家表示，與其擔心退休金「夠不夠」，不如從現在開始做好準備，並提出三大退休儲蓄建議。

Thrivent發布的《2026年退休期待調查》顯示，47%的在職人士懷疑自己未來能否完全退休，僅58%認為自己能存夠退休所需的資金並按照原定時間退休，另有36%預計退休後仍會繼續工作賺取收入。

這項由Ipsos於今年6月進行的調查，共訪問超過2000名美國成年人。調查也顯示，超過半數受訪工作人士擔心持續通貨膨脹、社會安全福利資金短缺、中東衝突，以及人工智慧（AI）可能帶來的經濟衝擊，都會影響自己的退休生活。

1. 每年固定存錢 小額也能靠時間累積

專家指出，退休儲蓄最重要的不是一開始存多少，而是保持長期、穩定的投入。即使每次只能存下一小筆錢，只要持續累積，搭配複利效應，經過數十年仍可能成為可觀的退休資產。

Thrivent財務顧問Jason Rogoff表示，小額但持續的退休金投入，經過長時間累積後，仍能產生非常明顯的影響。

一般理財原則建議，每年可將收入的10%至15%存入退休帳戶，並考慮投資於廣泛分散的指數基金。

例如，按照過去股市的長期表現，一筆1000美元的投資經過27年，可能增長至約1萬5000美元。

2. 提前制定退休計畫 算清楚「到底要存多少」

光是持續存錢仍不夠，專家建議民眾應該提前制定完整退休計畫，了解自己何時可以退休、退休後需要多少錢，以及每年可以花多少。

《Motley Fool》資深退休顧問Robert Brokamp表示，退休其實是一道「很大的數學題」，因為退休後需要面對的財務決定，比工作期間更多。

完整退休規畫除了退休年齡，也應考慮預期壽命、投資報酬、市場波動及經濟環境等不同因素。財務顧問可以協助民眾計算安全退休所需的資金。

如果暫時不想聘請專業顧問，也可以使用線上退休規畫工具，包括Thrivent、AARP、Fidelity、Charles Schwab及Vanguard等網站都提供相關試算工具。

3. 另外準備緊急預備金 別讓突發支出吃掉退休金

專家提醒，退休金之外，也應建立獨立的緊急預備金，避免遇到醫療費、房屋維修或其他突發支出時，被迫動用退休帳戶。

一般建議準備相當於3至6個月生活支出的緊急存款，而且應放在容易提領的帳戶中，而不是退休帳戶，以免提前提領可能產生稅款或罰金。

Investopedia在2025年的報告估算，一般美國家庭至少應準備約3萬5000美元的緊急存款。不過專家也強調，即使目前無法存到理想金額，有存款總比完全沒有好。

在退休準備越來越依賴個人自行負責的情況下，專家認為，「固定存錢、做好規畫、準備緊急金」是建立退休安全網的三大基本步驟。即使目前存款不多，只要越早開始、持續執行，也能為未來退休增加更多選擇與彈性。

精華 FAQ

  • 調查顯示，47%的在職人士懷疑自己未來能否完全退休，只有58%認為能準時存夠退休金，另有36%預計退休後仍會繼續工作。

  • 因為退休儲蓄重點不在起步金額，而在持續性與時間累積。即使每次只存一小筆，透過複利效應與長期投資，也可能形成可觀資產。

  • 緊急預備金可因應醫療費、房屋維修等突發支出，避免被迫動用退休帳戶。一般建議準備3至6個月生活費，且放在方便提領的帳戶。

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