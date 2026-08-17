奇諾岡華人撕票案再開庭 66歲嫌犯堅持不認罪

66歲的薄建全17日第二次出庭，堅持對檢方提出的謀殺等罪名不認罪。法庭9月1日將再度開庭。（法院提供共用照片）

震驚南加州 華人社區的奇諾岡華人綁架槍殺撕票案中唯一倖存的嫌犯、66歲的薄建全（Jianquan Bo，音譯），17日在庫卡蒙加牧場聖伯納汀諾縣高等法院第二次出庭，對檢方提出的謀殺等罪名堅持不認罪。法官定9月1日將再度開庭審理。

薄建全當天身穿橘色囚服、雙手戴著手銬，由法警押解進入法庭，整個庭訊過程時間不長。薄建全全程戴著耳機通過翻譯聽訊和回答問題。他在法庭上透過律師提出不認罪答辯，法官隨後將案件排定於兩周後繼續開庭審理，以進一步處理後續程序。

根據起訴書，薄建全被控一項重大惡性謀殺罪，並附帶「在綁架過程中犯下謀殺」的特殊情節指控。若罪名成立，將面臨極為嚴厲的刑罰，甚至可能終身監禁不得假釋。

檢方向法官表示，雖然目前確定在7月29日的綁架槍殺案中真正開槍導致受害人死亡是已遭警方擊斃的薄正峰，但同夥薄建全在整起案件中的參與程度足以構成謀殺罪。

檢方表示，目前掌握的證據顯示，薄建全「完全知道整個犯罪計畫」，包括前往受害人住處的目的、接下來將實施的行動，以及整個綁架過程。他並參與導致受害人死亡的所有重要過程，必須對這起命案負起刑事責任，因此依法提出謀殺指控。

檢方表示，隨著調查持續進行，不排除未來提出更多相關證據，以完整還原案發經過及犯罪動機。