我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被甩不甘 19歲男潛入前男友家開槍縱火 致4人3狗慘死

布萊德彼特首談家庭傷痛 4子女接連改姓 認了曾想「結束一切解脫」

奇諾岡華人撕票案再開庭 66歲嫌犯堅持不認罪

記者楊青/洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
66歲的薄建全17日第二次出庭，堅持對檢方提出的謀殺等罪名不認罪。法庭9月1日將...
66歲的薄建全17日第二次出庭，堅持對檢方提出的謀殺等罪名不認罪。法庭9月1日將再度開庭。（法院提供共用照片）

震驚南加州華人社區的奇諾岡華人綁架槍殺撕票案中唯一倖存的嫌犯、66歲的薄建全（Jianquan Bo，音譯），17日在庫卡蒙加牧場聖伯納汀諾縣高等法院第二次出庭，對檢方提出的謀殺等罪名堅持不認罪。法官定9月1日將再度開庭審理。

薄建全當天身穿橘色囚服、雙手戴著手銬，由法警押解進入法庭，整個庭訊過程時間不長。薄建全全程戴著耳機通過翻譯聽訊和回答問題。他在法庭上透過律師提出不認罪答辯，法官隨後將案件排定於兩周後繼續開庭審理，以進一步處理後續程序。

根據起訴書，薄建全被控一項重大惡性謀殺罪，並附帶「在綁架過程中犯下謀殺」的特殊情節指控。若罪名成立，將面臨極為嚴厲的刑罰，甚至可能終身監禁不得假釋。

檢方向法官表示，雖然目前確定在7月29日的綁架槍殺案中真正開槍導致受害人死亡是已遭警方擊斃的薄正峰，但同夥薄建全在整起案件中的參與程度足以構成謀殺罪。

檢方表示，目前掌握的證據顯示，薄建全「完全知道整個犯罪計畫」，包括前往受害人住處的目的、接下來將實施的行動，以及整個綁架過程。他並參與導致受害人死亡的所有重要過程，必須對這起命案負起刑事責任，因此依法提出謀殺指控。

檢方表示，隨著調查持續進行，不排除未來提出更多相關證據，以完整還原案發經過及犯罪動機。

精華 FAQ

  • 薄建全在庫卡蒙加牧場聖伯納汀諾縣高等法院出庭時，透過律師正式提出不認罪答辯，對檢方所列的謀殺等罪名全盤否認，法院因此安排後續程序並擇期再審。

  • 檢方表示，雖然真正開槍致死的是已遭警方擊斃的薄正峰，但薄建全對整體計畫完全知情，並參與綁架及導致受害人死亡的關鍵過程，因此依法仍可構成謀殺責任。

  • 法官已將案件排定於9月1日再度開庭，以處理後續程序與證據。若薄建全所涉罪名成立，依起訴內容與特殊情節指控，最高可能面臨極為嚴厲的終身監禁且不得假釋。

加州

上一則

做了35年保險也沒轍 華人經紀被拒保:哪來的野火風險？

下一則

美國人怕「退不了休」 專家揭3大退休儲蓄策略

延伸閱讀

奇諾岡撕票案更多細節 檢:情節極凶狠 或求終身監禁

奇諾岡撕票案更多細節 檢:情節極凶狠 或求終身監禁
奇諾岡華人撕票案 兇嫌為何有機會走向後備箱補槍？

奇諾岡華人撕票案 兇嫌為何有機會走向後備箱補槍？
被判102年 提前76年出獄 前洛警探面臨冷案新起訴

被判102年 提前76年出獄 前洛警探面臨冷案新起訴
奇諾岡華人撕票案 友：20年老友地產投資糾紛 疑埋殺機

奇諾岡華人撕票案 友：20年老友地產投資糾紛 疑埋殺機
假扮投資人 背後開槍…他承認殺了聯合健保CEO 受害者家人：伸張正義重要一步

假扮投資人 背後開槍…他承認殺了聯合健保CEO 受害者家人：伸張正義重要一步
聯合健保CEO命案╱孟喬內認跟蹤罪12月宣判 最高可囚終身

聯合健保CEO命案╱孟喬內認跟蹤罪12月宣判 最高可囚終身

熱門新聞

報告指出，全球航空公司平均每1000名旅客約有6.3件行李處理不當。（記者趙健/攝影）

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

2026-08-16 16:02
以創新可水洗紙袋聞名的Out of the Woods進駐好市多，推出限量超大托特包三入組。（Out of the Woods網頁）

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

2026-08-15 22:30
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
巴菲特曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在沒有太多負擔情況下，即使沒有大量現金也可以安心維持退休生活。 （美聯社）

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

2026-08-14 20:12
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

2026-08-12 21:39
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026-08-12 18:50

超人氣

更多 >
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
華人教授罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人教授罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
保鮮膜不是什麼都能包 這6類食物反而壞更快

保鮮膜不是什麼都能包 這6類食物反而壞更快
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事