做了35年保險也沒轍 華人經紀被拒保:哪來的野火風險？

上海灘餐廳位於亞凱迪亞市Baldwin Ave，距離最近山腳仍有至少4英里。（受訪者提供）

「餐廳離山區至少還有三、四英里，怎麼也跟野火 扯上關係？」在美國從事保險 業近35年的鹿強，最近他經營的餐廳遇保險難題。原保險公司通知，現有商業保單到期後將不再續保，理由是周邊灌木叢火災風險。

根據鹿強提供的不續保通知，AmGUARD保險公司決定不再續保上海灘餐廳的商業業主保單，現有保障8月13日到期。通知指出，該餐廳的風險不再符合公司涉及灌木叢火災風險的承保準則。

上海灘餐廳位亞凱迪亞市，鹿強表示，餐廳距離山區仍有數英里，因此收到不續保通知時，他感到非常意外。根據谷歌地圖，餐廳地址距離最近的山腳有至少4英里。

「保險公司已經保守到這個程度。」鹿強說，過去較容易遭到拒保的房產通常位山坡、峽谷或灌木叢密集地區，如今保險公司的承保標準愈來愈嚴格，影響範圍也不再限於緊鄰山區的房產。

鹿強補充，雖然餐廳並未被政府劃入火災危險嚴重程度區，但保險公司可依據自身的風險模型和承保準則，評估房產附近的植被、風勢、飛火及其他潛在風險，決定是否續保。

•同等規模公司報價近翻倍

收到通知後，鹿強開始尋找其他保險公司。他表示，餐廳原本商業保險年費約3萬多美元，如果選擇規模與原公司相近的承保公司，新報價約為6萬美元，幾乎是原來的兩倍。「本來保險費就不便宜，換了以後更貴，但也沒有辦法。」

經過多方尋找，他最後找到一家願意承保、保費漲幅較小的公司，但新公司規模較小，保障條件也不如原保單。對商家而言，現在面臨的已不只是保費上漲，而是在公司規模、保障內容及價格之間作出取捨。

鹿強指出，餐廳需要的不只是建築保障，還需要營業責任、店內設備、裝修、存貨及其他營運相關保障。如果為控制價格而改用保障較少保單，商家在發生事故後可能面臨更大自付損失。

隨著一般保險公司收緊承保，部分住宅及商業房產只能轉向加州公平保險計畫FAIR Plan。鹿強指出，FAIR Plan雖可為符合條件的商業房產提供基本財產保障，但不能取代商家所需的商業業主保險。

•從比價變成先求買得到

鹿強回憶，1994年北嶺大地震前，加州房屋及財產保險市場相對穩定，消費者通常可以在多家公司間比較價格和保障。此後，隨著近一、二十年野火災害頻繁，保險公司逐步提高費率並收緊承保。

他形容，加州保單已逐漸成為保險公司的「燙手山芋」；現在，要找到一份合適的保險，也比過去更費心、更昂貴，投保考量已從哪家公司比較便宜，變成是否還有公司願意承保。

鹿強建議，收到不續保通知後，應先確認理由和保單到期日，預留足夠時間尋找替代方案。比較報價時，也不能只看總保費，還應逐項對比保障範圍。

餐廳所需的商業業主保險通常包括商業財產、責任及營業中斷等核心保障。（受訪者提供）