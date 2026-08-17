被甩不甘 19歲男潛入前男友家開槍縱火 致4人3狗慘死

犯罪現場示意圖。(Pexels)

紐約郵報報導，現年21歲的桑多瓦（Miguel Diego Sandoval）為報復前男友，2024年底槍殺四人後，縱火焚燒位於蘭卡斯特（Lancaster）一處民宅。現年21歲的他，14日承認四項具備「多重謀殺」（Multiple Murders）、「埋伏等待」（Lying in Wait）和特殊情節加重指控一級謀殺罪（First-Degree Murder），面臨終身監禁。

這起駭人聽聞的案子發生於2024年11月16日，時年19歲的桑多瓦，在前男友位於北塔布勒路（North Tabler Avenue）住家外徘徊，待屋內的人入睡後，強行闖入屋內開槍，殺害21歲的馬昆丹（Janvi Maquindang）、25歲的阿卡艾克（Christine Aca-ac）、24歲賈西亞（Edwin Garcia）及21歲的蒙特貝洛（Matthew Montebello）。

洛縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）日前表示，「這是起精心策畫的暴力行為，為無辜的被害者家屬留下永遠無法填補的傷痛。可以確定的是，被告將面臨終身監禁。」 前洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）2024年也曾表示，這些被害人「在自己的床上安心熟睡時，遭到冷血槍殺。」

洛縣檢察長霍克曼。（美聯社）

當局透露，這起血腥報復的導火線，是桑多瓦爾與某位受害者家屬之間感情破裂所致。槍殺被害人後，他又殺害屋內三隻狗，再縱火焚燒房屋，企圖掩飾罪行。當時被困在火場的一名16歲少女報警求救，洛縣警局警員趕往現場將其救出。蒙特貝洛當時也被救出，然送醫後因傷勢過重不治。其母親瑪麗亞（Maria）告訴ABC 7電視台，她認出桑多瓦是屋內其中一人手足的前男友，但自己並未見過他。目前尚不清楚這位前男友是否是罹難者之一。

蒙特貝洛遇害前不久剛慶祝21歲生日，罹難前一晚才與瑪麗亞吃飯。「我希望大家記得他是一位善良、有愛的孩子，有著溫柔的靈魂與才華。他和朋友們總會聚在一起做音樂，嘗試有創意的事」瑪麗亞說。

除上述罪行外，桑多瓦還承認多項重罪，包括謀殺未遂、一級住宅竊盜、縱火、三項虐待動物（Animal Cruelty）及兩項虐待兒童等罪名，預計11月17日判刑。