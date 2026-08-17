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加州「最後承保者」保費調漲29.1% 創近年最大漲幅

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加州「最後承保者」保費調漲29.1% 創近年最大漲幅

記者趙健/即時報導
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加州公平保險計畫（FAIR Plan）宣布，自10月15日起平均調漲保費29.1...
加州公平保險計畫（FAIR Plan）宣布，自10月15日起平均調漲保費29.1%，創下該計畫近年最大漲幅。（美聯社）

加州房屋保險成本持續攀升，作為「最後承保者」的加州公平保險計畫（FAIR Plan）宣布，自10月15日起平均調漲保費29.1%，創下該計畫近年來最大漲幅。不過，29.1%只是全州平均值，實際費率將依房屋所在地及野火風險而異，部分高風險地區保戶的野火保費，甚至可能翻倍。

FAIR Plan去年9月原向加州保險局申請平均調漲35.8%，最終獲准調漲29.1%。新費率將自10月15日起適用，保戶將在此後的新保單或續保帳單中看到費率變化。逾近70萬保戶受影響。

加州保險局表示，新費率實施後，所有FAIR Plan保戶的帳單都將出現變化，但不代表每個人的保費都會上漲29.1%。保險業專家Karl Susman接受CBS採訪時表示，有些保戶的漲幅可能超過50%，另一些人的保費則可能下降20%，所有保戶加總後的平均漲幅為29.1%。實際費率主要取決房屋所在地、野火風險及其他個別條件。居住在高野火風險地區的屋主，漲幅可能明顯高於平均值，部分保戶的野火保費可能增加一倍。

FAIR Plan原為無法從一般保險公司取得保障的屋主及商家提供基本財產保險，定位是臨時性的最後保障，而非長期取代私人保險市場。然而，近年加州大型野火頻傳，加上建築及理賠成本上升，不少傳統保險公司縮減高風險地區業務、停止接受新保單或拒絕續保，迫使愈來愈多屋主轉向FAIR Plan。

KQED報導，在Truckee、Nevada City、malibu及Lake Arrowhead等高火險地區，約一半住宅目前由FAIR Plan承保。史丹福大學研究員今年6月發布的研究顯示，自2020年以來，加州屋主保險費已上漲84%；使用FAIR Plan的住宅比例由不到2%增至5%，接近原來三倍。

隨著保戶數量增加，FAIR Plan承擔的財務風險迅速擴大。截至今年6月，該計畫的總風險曝險金額已達7680億美元，較去年9月增加11%，更較2022年9月增加250%。相較之下，其可直接動用的現金約介於2億至4億美元之間。若發生重大災害，FAIR Plan還須仰賴再保險、債券、向成員保險公司徵收款項，以及經監管機關批准後向保戶收取附加費等方式支付理賠。

不過，最新數據也透露市場可能改善的跡象。FAIR Plan今年新增保單數量較去年下降25%，同時已有更多傳統保險公司重新在加州承保。

即使私人保險公司重返市場，加州屋主恐怕也難以回到過去的低保費。Susman表示，保險公司今後將更直接依照實際風險定價，位於森林、山坡及野火高風險地區的住宅，仍可能支付更高保費。屋主可透過更換防火屋頂、改善通風口、清除易燃植被等住宅防火強化措施，爭取降低部分保費。

精華 FAQ

  • FAIR Plan因野火風險升高、理賠與建築成本上漲而調費，最後獲准平均調漲29.1%，原先申請的是35.8%。新費率自10月15日起生效，逾70萬保戶受影響。

  • 不是。29.1%只是全州平均值，實際費率會依房屋所在地、野火風險與個別條件而變動；有些保戶可能漲逾50%，也有人可能降20%，高風險區更可能翻倍。

  • 隨著更多屋主轉向FAIR Plan，其總風險曝險已達7680億美元，但可直接動用現金僅約2億至4億美元；雖然新保單成長放緩、部分傳統保險公司回流，整體風險仍很高。

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