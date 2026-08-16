告訴她、戴上它 30分鐘可挽救健康與生命

PHI-BRA智慧胸罩及其感應裝置，受測者手腕上的套環可收集測試數據。（摘自National Library of Medicine)

紐約郵報報導，近年來乳癌 患者增加，每年約占女性新增癌症 病例的30%；年輕女性罹患轉移性乳癌比例也有上升趨勢。法國與瑞士研究團隊正研發一款穿戴式科技，「PHI-BRA智慧胸罩」（PHI-BRA Smart Bra），透過乳房組織溫度變化並結合人工智慧（AI）判讀，可望協助辨識早期癌症跡象。目前該計畫進入臨床試驗階段。

目前，乳房X光攝影（mammogram）仍是篩檢 乳癌標準方式之一，通常建議女性自40歲起每年篩檢。目前愈來愈多穿戴式裝置研發計畫，如小型人工智慧（AI）超音波掃描儀等，希望及早發現，提供更便利的診斷方式，填補兩次乳房X光攝影檢查之間的空檔。

這款「PHI-BRA智慧胸罩系統」是一種非侵入性裝置，使用者每次穿戴30分鐘，透過皮膚表面熱成像技術（Skin Surface Thermography）追蹤乳房組織的溫度變化。當乳房組織溫度升高，可能預示著腫瘤或癌變的乳房組織引起的血流增加。

該胸罩也利用「電化學阻抗頻譜分析」（Electrical Impedance Spectroscopy，EIS），測量細胞結構頻率特性，因乳房腫瘤與正常組織有不同的結構特徵。

上述兩組技術可測量乳房表面的代謝活動與組織本身的結構特性。將收集到的數據交由人工智慧判讀，檢查是否存在任何可疑的熱分布模式。人工智慧還能將測量過程中的不確定性納入分析，使系統進一步定位可能存在的異常區域。

儘管這款智慧胸罩不能直接取代乳房X光攝影篩檢，但未來可能成為一種輔助，與更便捷的篩檢方式。一般來說，目前並不建議女性在40歲前接受例行乳房X光攝影，但近年來，年輕女性罹患乳癌的病例有增加趨勢。其中，轉移性乳癌，也就是乳房的癌細胞轉移至身體其他部位的癌症，在20至39歲患者中，2004年至2021年增加3%。

PHI-BRA並非第一款用於早期發現癌症的穿戴式裝置科技。麻省理工學院（MIT）研究人員先前也研發出一款可安裝在胸罩上的裝置，利用超音波技術拍攝並記錄乳房組織影像，該技術可顯示直徑僅0.3公分的囊腫，大小已接近乳癌早期階段。研究人員計畫進一步利用人工智慧分析這些影像，提出診斷建議。但團隊表示，該裝置可能還需三至四年時間才能量產。

與此同時，PHI-BRA目前進入臨床試驗，研究團隊希望擴大研究規模，朝大規模應用目標前進。