我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅

紐約下東城華男持屠刀砍傷父親 遭警擊斃

告訴她、戴上它 30分鐘可挽救健康與生命

編譯陳盈霖／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
PHI-BRA智慧胸罩及其感應裝置，受測者手腕上的套環可收集測試數據。（摘自Na...
PHI-BRA智慧胸罩及其感應裝置，受測者手腕上的套環可收集測試數據。（摘自National Library of Medicine)

紐約郵報報導，近年來乳癌患者增加，每年約占女性新增癌症病例的30%；年輕女性罹患轉移性乳癌比例也有上升趨勢。法國與瑞士研究團隊正研發一款穿戴式科技，「PHI-BRA智慧胸罩」（PHI-BRA Smart Bra），透過乳房組織溫度變化並結合人工智慧（AI）判讀，可望協助辨識早期癌症跡象。目前該計畫進入臨床試驗階段。

目前，乳房X光攝影（mammogram）仍是篩檢乳癌標準方式之一，通常建議女性自40歲起每年篩檢。目前愈來愈多穿戴式裝置研發計畫，如小型人工智慧（AI）超音波掃描儀等，希望及早發現，提供更便利的診斷方式，填補兩次乳房X光攝影檢查之間的空檔。

這款「PHI-BRA智慧胸罩系統」是一種非侵入性裝置，使用者每次穿戴30分鐘，透過皮膚表面熱成像技術（Skin Surface Thermography）追蹤乳房組織的溫度變化。當乳房組織溫度升高，可能預示著腫瘤或癌變的乳房組織引起的血流增加。

該胸罩也利用「電化學阻抗頻譜分析」（Electrical Impedance Spectroscopy，EIS），測量細胞結構頻率特性，因乳房腫瘤與正常組織有不同的結構特徵。

上述兩組技術可測量乳房表面的代謝活動與組織本身的結構特性。將收集到的數據交由人工智慧判讀，檢查是否存在任何可疑的熱分布模式。人工智慧還能將測量過程中的不確定性納入分析，使系統進一步定位可能存在的異常區域。

儘管這款智慧胸罩不能直接取代乳房X光攝影篩檢，但未來可能成為一種輔助，與更便捷的篩檢方式。一般來說，目前並不建議女性在40歲前接受例行乳房X光攝影，但近年來，年輕女性罹患乳癌的病例有增加趨勢。其中，轉移性乳癌，也就是乳房的癌細胞轉移至身體其他部位的癌症，在20至39歲患者中，2004年至2021年增加3%。

PHI-BRA並非第一款用於早期發現癌症的穿戴式裝置科技。麻省理工學院（MIT）研究人員先前也研發出一款可安裝在胸罩上的裝置，利用超音波技術拍攝並記錄乳房組織影像，該技術可顯示直徑僅0.3公分的囊腫，大小已接近乳癌早期階段。研究人員計畫進一步利用人工智慧分析這些影像，提出診斷建議。但團隊表示，該裝置可能還需三至四年時間才能量產。

與此同時，PHI-BRA目前進入臨床試驗，研究團隊希望擴大研究規模，朝大規模應用目標前進。

精華 FAQ

  • 它結合皮膚表面熱成像與電化學阻抗頻譜分析，觀察乳房溫度變化和組織結構差異，再交由人工智慧分析可疑熱分布與異常區域。

  • PHI-BRA不能直接取代乳房X光攝影，但可作為輔助篩檢工具，提供更便利的早期偵測方式，填補兩次X光檢查之間的空檔。

  • PHI-BRA目前已進入臨床試驗，研究團隊希望擴大研究規模並推進實際應用。文中也提到其他胸罩式超音波裝置仍需數年才能量產。

乳癌 篩檢 癌症

上一則

Trader Joe's亞洲經典美食不到5元 華人：跟餐廳沒區別

延伸閱讀

加州女花萬元隆乳竟被注射「死者脂肪」胸部慘變月球表面

加州女花萬元隆乳竟被注射「死者脂肪」胸部慘變月球表面
紅腫熱痛不止… 肉芽腫性乳腺炎 好發餵母乳婦女

紅腫熱痛不止… 肉芽腫性乳腺炎 好發餵母乳婦女
癌症指數正常也中招 50歲女不菸不咳罹肺癌 醫揭「救命關鍵」

癌症指數正常也中招 50歲女不菸不咳罹肺癌 醫揭「救命關鍵」
止汗劑恐致乳癌？ 醫破淋巴堵塞迷思：用對方式不傷身

止汗劑恐致乳癌？ 醫破淋巴堵塞迷思：用對方式不傷身
台首份癌症歷程報告 調查11種癌 胰臟癌5年存活率墊底

台首份癌症歷程報告 調查11種癌 胰臟癌5年存活率墊底
南加華女忽視胃痛 一查竟是胃癌晚期

南加華女忽視胃痛 一查竟是胃癌晚期

熱門新聞

以創新可水洗紙袋聞名的Out of the Woods進駐好市多，推出限量超大托特包三入組。（Out of the Woods網頁）

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

2026-08-15 22:30
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
巴菲特曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在沒有太多負擔情況下，即使沒有大量現金也可以安心維持退休生活。 （美聯社）

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

2026-08-14 20:12
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

2026-08-12 21:39
報告指出，全球航空公司平均每1000名旅客約有6.3件行李處理不當。（記者趙健/攝影）

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

2026-08-16 16:02
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026-08-12 18:50

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤