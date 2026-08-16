保鮮膜不是什麼都能包 這6類食物反而壞更快

營養師Lavanya Kethamukkala指出，需要透氣、釋放水分或仍然很熱的食物，不適合直接用保鮮膜包裹；示意圖。(本報資料照片)

保鮮膜方便又常見，吃剩的飯菜、水果、蔬菜，許多人習慣隨手一包就放進冰箱。然而，保鮮膜並非適合所有食物。食品專家提醒，一些食物可能因水氣、油脂、酸度或透氣需求，改用其他容器保存更合適。

EatingWell報導，食品科學家Jessica Gavin表示，保鮮膜可以減少食物水分流失、避免在冰箱裡變乾，也能防止不同食物的氣味互相影響。不過，營養師Lavanya Kethamukkala指出，需要透氣、釋放水分或仍然很熱的食物，不適合直接用保鮮膜包裹。

首先是熱騰騰的剩菜。許多人吃完飯便立即以保鮮膜封住盤子，但這可能把熱氣和水分困在裡面。食物處於華氏40度至140度之間時，細菌較容易快速繁殖。較合適的方式是將大量剩菜分裝到較淺的容器，並盡快冷藏。

奶油等高脂肪食物則涉及另一項考量。Gavin表示，保鮮膜按照產品說明使用通常安全，但部分塑料添加物可溶於脂肪，因此她不建議讓保鮮膜長時間直接接觸奶油或食用油。保存奶油時，可以改用烘焙紙、蜂蠟保鮮布或玻璃容器；若仍要使用保鮮膜，可留意產品是否標示不含雙酚A（BPA）或鄰苯二甲酸酯（phthalates）。

切開的檸檬、萊姆、橙子及葡萄柚。這些水果酸性較高，若長時間直接接觸保鮮膜，可能影響塑料品質及水果風味。短暫保存一天左右或許問題不大，但如果需要存放更久，玻璃或食品級矽膠容器較為合適。

專家也提醒，保鮮膜不應放進烤箱、爐具上方或覆蓋正在沸騰的食物，以免高溫使其融化。放進微波爐前，須先確認包裝標示可用於微波加熱，並留出縫隙讓蒸氣排出，尤其是油脂或糖分較高食品。

冷凍食物時，單靠保鮮膜也未必足以防止「凍傷」。可以先用保鮮膜分隔肉餅、雞胸肉或早餐捲，再包一層鋁箔紙，或裝入密封冷凍袋及容器。