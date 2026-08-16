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保鮮膜不是什麼都能包 這6類食物反而壞更快

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營養師Lavanya Kethamukkala指出，需要透氣、釋放水分或仍然很熱...
營養師Lavanya Kethamukkala指出，需要透氣、釋放水分或仍然很熱的食物，不適合直接用保鮮膜包裹；示意圖。(本報資料照片)

保鮮膜方便又常見，吃剩的飯菜、水果、蔬菜，許多人習慣隨手一包就放進冰箱。然而，保鮮膜並非適合所有食物。食品專家提醒，一些食物可能因水氣、油脂、酸度或透氣需求，改用其他容器保存更合適。

EatingWell報導，食品科學家Jessica Gavin表示，保鮮膜可以減少食物水分流失、避免在冰箱裡變乾，也能防止不同食物的氣味互相影響。不過，營養師Lavanya Kethamukkala指出，需要透氣、釋放水分或仍然很熱的食物，不適合直接用保鮮膜包裹。

首先是熱騰騰的剩菜。許多人吃完飯便立即以保鮮膜封住盤子，但這可能把熱氣和水分困在裡面。食物處於華氏40度至140度之間時，細菌較容易快速繁殖。較合適的方式是將大量剩菜分裝到較淺的容器，並盡快冷藏。

奶油等高脂肪食物則涉及另一項考量。Gavin表示，保鮮膜按照產品說明使用通常安全，但部分塑料添加物可溶於脂肪，因此她不建議讓保鮮膜長時間直接接觸奶油或食用油。保存奶油時，可以改用烘焙紙、蜂蠟保鮮布或玻璃容器；若仍要使用保鮮膜，可留意產品是否標示不含雙酚A（BPA）或鄰苯二甲酸酯（phthalates）。

切開的檸檬、萊姆、橙子及葡萄柚。這些水果酸性較高，若長時間直接接觸保鮮膜，可能影響塑料品質及水果風味。短暫保存一天左右或許問題不大，但如果需要存放更久，玻璃或食品級矽膠容器較為合適。

專家也提醒，保鮮膜不應放進烤箱、爐具上方或覆蓋正在沸騰的食物，以免高溫使其融化。放進微波爐前，須先確認包裝標示可用於微波加熱，並留出縫隙讓蒸氣排出，尤其是油脂或糖分較高食品。

冷凍食物時，單靠保鮮膜也未必足以防止「凍傷」。可以先用保鮮膜分隔肉餅、雞胸肉或早餐捲，再包一層鋁箔紙，或裝入密封冷凍袋及容器。

精華 FAQ

  • 熱騰騰剩菜、高脂肪食物如奶油、切開的檸檬萊姆等酸性水果，以及需要透氣或釋放水分的食物，都不適合長時間直接用保鮮膜包裹，否則可能影響保存效果與品質。

  • 因為保鮮膜會把熱氣和水分悶在裡面，讓食物長時間停留在細菌容易繁殖的溫度區間。較好的做法是先分裝到淺容器，再盡快冷藏，以降低食安風險。

  • 冷凍時單靠保鮮膜不一定能防凍傷，最好再加鋁箔紙或密封袋；微波加熱前要確認可用於微波，並留縫排氣，且不可放進烤箱或直接接觸高溫沸騰食物。

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