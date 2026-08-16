行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

報告指出，全球航空公司平均每1000名旅客約有6.3件行李處理不當。（記者趙健/攝影）

出國旅行挑選行李箱時，多數人首先考慮尺寸、重量、材質和價格，顏色往往只是個人喜好。不過，Trip Jaunt報導，行李箱顏色可能影響旅客在機場辨認行李的速度，甚至增加他人誤拿機會。與成千上萬件行李打交道的機場工作人員發現，想讓自己的行李更容易被找到，一個簡單原則就是：別讓它淹沒在一片深色行李箱中。

根據行李品牌Eminent資料，黑色是全球最受歡迎的行李箱顏色，這也意味著在機場行李轉盤上，一眼望去可能有大量外觀相似的黑色行李箱。旅客經歷長途飛行後疲憊不堪，看到與自己尺寸、外型相似的箱子，很容易未仔細確認就直接拿走，許多情況並非刻意偷竊，而只是認錯行李。

航空公司甚至曾特別提醒旅客注意這個問題。愛爾蘭廉價航空 Ryanair在2024年發布提醒，點名黑色、深藍色和灰色行李箱，由於十分常見，較容易出現辨認困難或混淆的情況。如果已經擁有這些顏色的行李箱，航空公司建議在把手綁上鮮豔緞帶或加上醒目的行李牌，增加辨識度。

根據航空運輸資訊科技公司SITA發布報告，全球航空公司平均每1000名旅客約有6.3件行李處理不當；美國航空公司的情況稍好，約為每1000名旅客5.5件。

什麼顏色的行李箱最好找？報導指出，亮橙色是相當醒目的選擇，在一大片深色行李中很容易被注意到；萊姆綠（Lime Green)由於顏色明亮且少見，同樣具有高辨識度。紅色則是不想選擇太特殊顏色旅客的熱門選項，亮藍色也有類似效果。此外，粉紅、紫色、綠色、黃色等鮮豔色彩，都比常見的黑色或深藍色容易辨認。

這不只方便旅客自己找行李。如果托運行李在轉運途中出現問題，顏色鮮明的箱子也較容易讓工作人員從大量行李中辨認。例如在數十個黑色行李箱中尋找一個萊姆綠色箱子，顯然比尋找另一個黑色箱子容易得多。

不過，深色行李箱如此受歡迎也有實際原因。黑色、深藍色和灰色比較不容易顯現灰塵、刮痕及旅途中留下的磨損。使用這些顏色並不代表行李一定比較容易遺失，真正問題在於辨識度較低，可能增加拿錯或尋找所需的時間。

不想為此重新買一個行李箱也沒關係。除鮮豔顏色，特殊圖案、印花或格紋也能產生類似效果；旅客還可以利用彩色緞帶、貼紙、醒目的行李牌或行李箱保護套，讓原本普通的黑色行李箱容易辨認。

報導也建議，托運前可拍下行李箱外觀及行李收據，一旦行李未如期抵達，可協助失物招領人員辨認；行李內外也可留下姓名、電子郵件及電話等聯絡資訊。此外，在托運行李內放置Apple AirTag或類似藍牙追蹤器，也能協助旅客掌握行李位置。