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老奶奶搭機 安檢掃到5不明球體引恐慌 她卻不明所以

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阿拉巴馬州的海灣海岸國際機場（JKA）上月在一行李中，發現五枚這個非活躍的南北內...
阿拉巴馬州的海灣海岸國際機場（JKA）上月在一行李中，發現五枚這個非活躍的南北內戰時期使用的炮彈。（美國運輸安全局網站）

阿拉巴馬州的海灣海岸國際機場（JKA）上月經歷爆炸驚魂，安檢人員在行李檢查中，透過X光見到多個可疑圓球，其後發現是由一未成年人盜竊得來的歷史文物，為美國南北內戰時期使用的砲彈，處於惰性靜止狀態不會爆炸，但已引發一場恐慌。

福斯新聞台FOX 11報導，該批文物於7月18日在阿拉巴馬州JKA機場一名乘客的行李中發現，當時安檢人員在X光屏幕上看到一個似乎很大的不透明物體，初時以為是一個藥球。根據美國運輸安全局（TSA）網站消息指出，該批文物後來證實是五枚南北戰爭時期的砲彈，大小不一，被發現時被紙巾包裹著，較大的體積像柚子那麼大。

負責安檢的TSA高級官員Justin Dupree表示說：「我當時的第一個想法是，『我看不見有保險絲，得趕緊找人幫忙。』我看不清楚整個物體，但害怕手裡拿著的可能是爆炸品。」

機場的TSA主管級官員Richard Cash表示，這些砲彈是被禁止帶上飛機，因為其被歸類為武器彈藥，而且當時官員無法立即確定其是否為惰性而不會爆炸。

TSA區域爆炸物專家接獲通知，當地警方和鮑爾溫縣（Baldwin County）警長辦公室的警員趕往機場。官員後來發現，這些砲彈是從阿拉巴馬州加斯克（Gasque）的一座歷史堡壘「摩根堡」（Fort Morgan）中被盜來，由一名未成年人從堡壘內的一個儲藏區偷走，再放到其祖母的行李中。

鮑爾溫縣警長辦公室表示，文物上有摩根堡的油漆印記，摩根堡的工作人員得以確認這些物品屬於他們所有。由於該祖母表示她不知道這些東西是偷來的，摩根堡不追究，警方也沒有採取進一步行動。

TSA的阿拉巴馬州聯邦安全主管Tara Corse在一份聲明中表示：「即使武器處於惰性和非活躍狀態，旅客也應避免攜帶任何類型的武器（包括仿製品）前往機場。它們可能會引發安全警報、航班延誤和安全隱患。」

美國運輸安全局首席官員 Justin Dupree 在機場托運行李安檢區，發現可...
美國運輸安全局首席官員 Justin Dupree 在機場托運行李安檢區，發現可疑球體，其後證實為惰性不活躍炮彈。（美國運輸安全局網站）

精華 FAQ

  • 安檢人員透過X光先看到一個不透明的大物體，原本以為像藥球，但進一步檢查後發現其實是5枚大小不一的南北戰爭時期砲彈。

  • 因為官員當下無法立即確認它們是否為惰性狀態，外觀又像爆炸物，於是通知爆炸物專家、警方與警長辦公室到場處理。

  • 警方查出砲彈是從阿拉巴馬州摩根堡的儲藏區遭未成年人偷走，再放進祖母行李中；祖母表示不知情，因此堡壘不追究，警方也未進一步行動。

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