我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「全現金購屋交易」愈來愈多 高於全美平均

24歲情侶為逃離高物價 一年存下6萬元搬離美國

南加小台北34攝影機盯車牌 居民怕資料交ICE

記者朱敏梓/蒙特利公園市即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蒙特利公園市警局目前在全市設有34支自動車牌辨識攝影機，警方強調系統不使用人臉辨...
蒙特利公園市警局目前在全市設有34支自動車牌辨識攝影機，警方強調系統不使用人臉辨識，並已設置限制，防止資料被聯邦移民執法機構不當取得。（本報檔案照）

蒙特利公園市警局在全市設置的34支Flock Safety自動車牌辨識攝影機，近日引發居民對隱私與資料安全的質疑。市府11日晚舉行社區說明會，警方強調系統有助偵辦重大案件，且已阻擋聯邦移民執法機構存取資料；部分居民仍擔心，資料可能透過其他執法單位間接流入移民暨海關執法局（ICE）手中。

Flock攝影機會拍攝經過車輛的車牌、廠牌、型號與顏色，但不具備人臉辨識功能，也不會持續錄影。警方可利用資料尋找失竊、通緝或涉及刑案的車輛，影像保存30天後自動刪除。

反對攝影機的居民龔仁宏（Steven J. Kung）形容，這類監控「令人不安，宛如歐威爾式社會」。他表示，居民真正關心的是系統存在的漏洞，以及如何確保資料不會落入ICE手中，他們沒有辦法回答。

居民的疑慮並非毫無根據。今年2月，范杜拉縣警局承認，外州執法機構曾超過36萬4000次存取當地車牌辨識資料。即使加州警方依法不得為移民執法目的向聯邦機構提供資料，居民仍擔心，資料可能經由其他共享系統被間接取得。

蒙市警察局長Scott Wiese表示，蒙市的系統已設定禁止ICE及外州機構直接存取；只有蒙市警員及911調度員可以查詢，而且每次查詢都必須對應刑事罪名、案件編號或警方報告。聯邦機構若要取得資料，必須提出有效法院命令或傳票。警方也會每月審查使用紀錄，若有人違規查詢，可能面臨停權、解僱甚至刑事起訴。

Wiese指出，車牌本來就是行駛於公共道路上的公開資訊，攝影機不會進入個人生活，而是警方調查案件的工具。蒙市自2020年開始使用Flock系統，目前每年費用接近10萬美元。警方稱，該系統僅在最近一個月就協助完成39次刑事逮捕。

警方以2023年蒙市舞星舞社槍擊案為例，案發後正是透過自動車牌辨識系統，追查到槍手車輛出現在托倫斯市，隨即通知當地警方，最終找到嫌犯。該案造成11人死亡、9人受傷。

不過，洛杉磯市警局日前已因公民自由、民權及資料隱私疑慮，決定不續簽原有Flock合約。Flock表示，仍與LAPD洽談新協議，並稱正在聽取外界批評、改善安全防護。

支持保留系統的居民Gregory Moss表示，民權保障確實有許多問題需要處理，但不代表必須完全撤除攝影機，「應該做的是改進使用流程，確保公民權利不受侵犯」。

精華 FAQ

  • 警方表示，系統可用來搜尋失竊、通緝或涉案車輛，近期也協助完成39次刑事逮捕，並在2023年舞星舞社槍擊案中追查到嫌犯車輛，對破案有明顯幫助。

  • 居民主要擔心資料可能透過其他執法機關共享，間接流入ICE手中，而不只是被蒙市警方直接使用。他們認為即使官方限制聯邦存取，系統仍可能存在漏洞與外洩風險。

  • 警方稱已禁止ICE及外州機構直接存取，只有蒙市警員和911調度員可查詢，且需對應案件資訊並接受每月審查。相較之下，洛杉磯市警局已因隱私疑慮決定不續簽Flock合約。

南加 移民 ICE

上一則

結髮逾70載 加州地產富豪夫婦 殞命海濱豪宅暗夜惡火

下一則

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

延伸閱讀

史丹福終止Flock Safety合約 不允許第三方廠商存取資料

史丹福終止Flock Safety合約 不允許第三方廠商存取資料
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法
舉報槍擊案也被ICE抓 警憂未來無人敢再報案

舉報槍擊案也被ICE抓 警憂未來無人敢再報案
中途閃電戰期間 芝9人控遭ICE暴力對待 促起訴究責

中途閃電戰期間 芝9人控遭ICE暴力對待 促起訴究責
ICE喬州執法 大亞城區逮1226無證移民

ICE喬州執法 大亞城區逮1226無證移民
6華人國內線候機 申請政治庇護4人遭ICE逮捕

6華人國內線候機 申請政治庇護4人遭ICE逮捕

熱門新聞

34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
巴菲特曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在沒有太多負擔情況下，即使沒有大量現金也可以安心維持退休生活。 （美聯社）

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

2026-08-14 20:12
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

2026-08-12 21:39
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026-08-12 18:50
42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

2026-08-08 19:24

超人氣

更多 >
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」
下半年低調累積更容易聚財 4星座收入表現看旺

下半年低調累積更容易聚財 4星座收入表現看旺
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題