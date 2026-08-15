南加小台北34攝影機盯車牌 居民怕資料交ICE

蒙特利公園市警局目前在全市設有34支自動車牌辨識攝影機，警方強調系統不使用人臉辨識，並已設置限制，防止資料被聯邦移民執法機構不當取得。（本報檔案照）

蒙特利公園市警局在全市設置的34支Flock Safety自動車牌辨識攝影機，近日引發居民對隱私與資料安全的質疑。市府11日晚舉行社區說明會，警方強調系統有助偵辦重大案件，且已阻擋聯邦移民 執法機構存取資料；部分居民仍擔心，資料可能透過其他執法單位間接流入移民暨海關執法局（ICE ）手中。

Flock攝影機會拍攝經過車輛的車牌、廠牌、型號與顏色，但不具備人臉辨識功能，也不會持續錄影。警方可利用資料尋找失竊、通緝或涉及刑案的車輛，影像保存30天後自動刪除。

反對攝影機的居民龔仁宏（Steven J. Kung）形容，這類監控「令人不安，宛如歐威爾式社會」。他表示，居民真正關心的是系統存在的漏洞，以及如何確保資料不會落入ICE手中，他們沒有辦法回答。

居民的疑慮並非毫無根據。今年2月，范杜拉縣警局承認，外州執法機構曾超過36萬4000次存取當地車牌辨識資料。即使加州警方依法不得為移民執法目的向聯邦機構提供資料，居民仍擔心，資料可能經由其他共享系統被間接取得。

蒙市警察局長Scott Wiese表示，蒙市的系統已設定禁止ICE及外州機構直接存取；只有蒙市警員及911調度員可以查詢，而且每次查詢都必須對應刑事罪名、案件編號或警方報告。聯邦機構若要取得資料，必須提出有效法院命令或傳票。警方也會每月審查使用紀錄，若有人違規查詢，可能面臨停權、解僱甚至刑事起訴。

Wiese指出，車牌本來就是行駛於公共道路上的公開資訊，攝影機不會進入個人生活，而是警方調查案件的工具。蒙市自2020年開始使用Flock系統，目前每年費用接近10萬美元。警方稱，該系統僅在最近一個月就協助完成39次刑事逮捕。

警方以2023年蒙市舞星舞社槍擊案為例，案發後正是透過自動車牌辨識系統，追查到槍手車輛出現在托倫斯市，隨即通知當地警方，最終找到嫌犯。該案造成11人死亡、9人受傷。

不過，洛杉磯市警局日前已因公民自由、民權及資料隱私疑慮，決定不續簽原有Flock合約。Flock表示，仍與LAPD洽談新協議，並稱正在聽取外界批評、改善安全防護。

支持保留系統的居民Gregory Moss表示，民權保障確實有許多問題需要處理，但不代表必須完全撤除攝影機，「應該做的是改進使用流程，確保公民權利不受侵犯」。