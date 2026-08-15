結髮逾70載 加州地產富豪夫婦 殞命海濱豪宅暗夜惡火
每日郵報報導，加州一對結婚超過70年的老夫婦日前在一場奪命大火中雙雙喪生，兩人市值近400萬美元的豪華海濱宅邸，亦遭烈火重創。
KTLA電視台報導，聖塔蒙尼卡消防局於日前接獲報案，500 Lincoln Blvd街區發生火警。警消趕抵現場時，92歲的海倫（Helen Spaulding）與安東尼（Anthony Spaulding）已不幸身亡。
這對夫婦的看護Rick Garcia透露，海倫生前在住家附近的教會服務，安東尼則是退休律師。Rick Garcia感嘆：「他們是一對非常恩愛的夫妻，感情深厚，育有五個優秀且十分孝順的子女。這場悲劇令人心碎。」他補充，兩老已在該社區定居多年。
洛杉磯縣法醫辦公室判定，海倫的死因為吸入濃煙及熱灼傷，裁定為意外死亡；截至發稿，安東尼的確切死因仍待釐清。法醫單位表示，兩人的遺體已可由家屬領回。洛杉磯時報引述聖塔蒙尼卡消防局隊長James Altman的說法，這對老夫婦平時皆有專人照料，但事發當下剛好沒有看護值班。
據悉，這對夫婦生前在洛杉磯地區擁有相當龐大的房產組合。除了這處海濱住宅，兩人名下還持有2300 Oakwood Avenue街區的一棟公寓大樓，該物業於1983年以39萬美元購入，距威尼斯海灘僅約10分鐘車程。此外，安東尼在洛杉磯1400 Colby Avenue街區擁有兩套「兩房一衛」的出租公寓，市值超過160萬美元；安東尼還持有士德頓500 North El Dorado Street街區的一棟商業建築，目前租予一家西岸銀行營運。
火警發生於聖塔蒙尼卡500 Lincoln Blvd街區的海濱豪宅，92歲的Helen Spaulding與丈夫Anthony Spaulding在現場雙雙身亡，房屋也遭烈火重創。 Helen曾在住家附近教會服務，Anthony是退休律師，兩人結婚超過70年，感情深厚，育有5名子女，且長年定居在當地社區。 除了遭火災波及的海濱住宅外，兩人還持有2300 Oakwood Avenue公寓大樓、1400 Colby Avenue兩套出租公寓，以及士德頓一棟商業建築，資產相當龐大。
精華 FAQ
火警發生於聖塔蒙尼卡500 Lincoln Blvd街區的海濱豪宅，92歲的Helen Spaulding與丈夫Anthony Spaulding在現場雙雙身亡，房屋也遭烈火重創。
Helen曾在住家附近教會服務，Anthony是退休律師，兩人結婚超過70年，感情深厚，育有5名子女，且長年定居在當地社區。
除了遭火災波及的海濱住宅外，兩人還持有2300 Oakwood Avenue公寓大樓、1400 Colby Avenue兩套出租公寓，以及士德頓一棟商業建築，資產相當龐大。
上一則