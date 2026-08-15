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台女曾到伊朗、北韓採訪 每次訪美都進小黑屋

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
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華視新聞台主持人、製作人陳雅琳9日從台灣抵達洛杉磯，並在當天以「走過世界，更愛台...
華視新聞台主持人、製作人陳雅琳9日從台灣抵達洛杉磯，並在當天以「走過世界，更愛台灣」為題，分享新聞生涯中走訪戰地、災區及國際新聞現場所累積的第一手見聞與生命故事。（記者謝雨珊／攝影）

華視新聞台主持人、製作人陳雅琳9日從台灣抵達洛杉磯，並在當天以「走過世界，更愛台灣」為題，出席南加州華人工商婦女企管協會南加州分會活動，分享新聞生涯中走訪戰地、災區及國際新聞現場所累積的第一手見聞與生命故事。走遍世界、看過不同國家與社會後，她更加深刻感受到台灣的珍貴，也認為台灣有許多值得被世界看見的故事。

為追新聞，陳雅琳經常挑戰自己原本不熟悉的事情。她笑說，自己平常並不特別喜歡運動，但為報導北回歸線相關議題，讓更多人知道北回歸線23.5度經過台灣，便抱持著「做了就對了」的態度挑戰玉山，最後成功登頂。

對她而言，登玉山不只是一次體能上的挑戰，更是新聞工作「走到現場」精神的體現。她認為，只有親自站在現場、用自己的眼睛看見，才能真正理解新聞背後的故事。

同樣的信念，也促使她前往南、北極採訪。陳雅琳表示，造訪極地並不是為了旅行，而是希望親自走進氣候變遷的第一線，了解全球暖化如何改變極地環境。她甚至建議，如果人生有機會在南極與北極之間二選一，應該「先去南極」，因為冰層正在逐漸消失，未來能親眼看見今日的極地景象，可能會越來越困難。

過去她曾前往伊朗北韓採訪，特殊的國際採訪經歷，也讓她每次前往美國時可能面臨額外查驗。她笑說，自己每次經過美國都會被帶進「小黑屋」接受盤問，「不管有沒有入境，都會被抓去」，這次到洛杉磯旅遊也不例外，讓她直呼相當無奈。

走過世界各地後，陳雅琳對台灣的感受也更加深刻。她認為，台灣應該重新認識自身擁有的獨特價值，尤其是在全球資訊快速流通的時代，更應該從自身土地出發，將台灣故事說給全世界聽。

陳雅琳表示，台灣雖然不大，卻有說不完的故事。例如北回歸線（北緯23.5度）經過台灣，而全球北回歸線經過地區的最高點，就位於海拔3952公尺的玉山。從海洋一路到高山，台灣擁有豐富多元的自然生態，也融合不同族群、歷史與文化。

此外，台灣與南島語族文化也有深厚淵源，多元文化在這片土地上長期交融，形成獨特的人文特色。在陳雅琳眼中，「越在地，越國際」，這些都是值得持續挖掘與報導的珍貴題材。

華視新聞台主持人、製作人陳雅琳（右）與世界華人工商婦女企管協會準總會長陳玲華（左...
華視新聞台主持人、製作人陳雅琳（右）與世界華人工商婦女企管協會準總會長陳玲華（左）是好友，這次除受邀參加該會活動分享新聞工作與人生經歷外，也安排好一同前往國家公園旅行。（記者謝雨珊／攝影）

南加州華人工商婦女企管協會南加州分會邀請華視新聞台主持人、製作人陳雅琳分享多年來...
南加州華人工商婦女企管協會南加州分會邀請華視新聞台主持人、製作人陳雅琳分享多年來的所見所聞，並由兩位金冠獎得主暢談事業歷程與成功之道。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 她以「走過世界，更愛台灣」為題，分享自己多年新聞採訪經驗與戰地、災區及國際現場的第一手見聞，也談到走遍世界後對台灣價值的重新認識。

  • 為報導北回歸線議題，她挑戰攀登玉山並成功登頂；此外也前往南極與北極採訪氣候變遷，強調新聞工作必須親自到現場，才能真正理解故事。

  • 因為她曾到伊朗及北韓採訪，這些特殊國際採訪經歷讓她入境美國時常被帶進「小黑屋」接受盤問，這次到洛杉磯也不例外，讓她感到無奈。

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