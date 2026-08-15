被判102年 提前76年出獄 前洛警探面臨冷案新起訴

77歲前洛杉磯市警局警探Michael Brambles在服刑26年後提前76年出獄。如今面臨32年前的一宗綁架搶劫性侵冷案新起訴。（范杜拉縣警察局提供）

一宗塵封32年的南加州 綁架搶劫冷案，近日重啟調查。曾任洛杉磯 市警局警探的77歲Michael Brambles，涉嫌1994年在千橡市（Thousand Oaks）一家精品店持槍綁架女店主、搶劫並性侵，日前在聖塔瑪麗亞（Santa Maria）被捕，保釋金200萬美元。

范杜拉縣檢察官辦公室表示，32年前的冷案，發生在1994年4月19日，當時精品店接近打烊，Brambles涉嫌進入店內，以手槍指向店主，強迫她進入店後方，再將她雙手綁住。他隨後對受害人實施性侵，並掠走店內及受害人的財物後逃離。

由於距離案發已經超過30年，檢方表示，Brambles無法以性侵罪起訴，原因是相關性侵犯罪的追訴時效已經屆滿。目前檢方對他的主要指控，是「為搶劫而綁架」（kidnapping for robbery），並附加多項加重情節，包括在性犯罪中使用武器、造成重大暴力，以及受害人屬弱勢人士等。

檢方表示，Brambles其實在1994年案發後數個月內，就已被辨認為嫌疑人，但當時該案最終被撤銷，主要原因是他因另一宗規模龐大的犯罪案面臨終身監禁。

根據檢方資料，Brambles當年在洛杉磯縣涉18宗案件，包括持械搶劫及性侵等罪行。他最終被判26項罪名成立，其中包括18宗持械搶劫及多項性侵罪，而且每宗案件均涉使用槍械。Brambles最終被判處102年監禁。然而，檢方表示，他實際服刑約26年後獲准假釋。也就是說，這名當年被判超過一世紀刑期的罪犯，最終在服刑約四分之一刑期後就重返社會。

DNA追查冷案 發現他已假釋多年

范杜拉縣檢方表示，調查員後來在對過去定罪案件及冷案DNA證據進行例行追查時，發現Brambles涉嫌更多刑事犯罪，但他已經出獄。檢方此次重啟1994年案件，也讓32年前未完成的司法程序重新回到法庭。

受害人SW表示，得知當年的嫌犯不僅沒有被治罪，而且已出獄6年，令她感到震驚。她希望透過這次司法程序，不只是為她尋求正義，也為當年其他受害者討回公道。